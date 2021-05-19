تراند اليوم : عالمان مصريان يحصلان على براءة اختراع لعلاج الزهايمر من أميركا

وكالات / مشرق نيوز

توصل العالم المصري الدكتور ياسر عبد الله والعالم الصيدلي مصطفى ماهر، إلى تركيبة دوائية جديدة تعطى عن طريق بخاخة في الأنف لعلاج مرض الزهايمر وذلك بعد مشوار طويل من الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه قال الدكتور ياسر عبد الله، أنه تم التوصل للعلاج بعد أجراء العديد من الأبحاث المعملية والأبحاث على الحيوانات في معامل الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أصدر مكتب برآءات الاختراع الأمريكية منذ أشهر براءة اختراع نهائية لعلاج الزهيمر الجديد المقترح برقم Us 8,987,199 B2 ، ويحمل الاسم الكودي NA 135.

وأكد عبد الله، أن إنتاج علاج للزهايمر استغرق عدة سنوات في الجامعات والمعامل الأمريكية، مضيفيين إلى أنه يتبقي آخر جزء من الابحاث والتي قررا أن يبدائها بمصر حتى تحمل الأبحاث الأولى للعقار الجديد أسم مصر الغالية.

وأضاف عبد الله، أن أحد مكونات هذه التركيبة هو الأنسولين، و هي للاستعمال عن طريق بخاخة للأنف، ليدخل الدواء مباشرة من سقف الأنف إلي المخ، وهذه طريقة جديدة و مسار جديد لتوصيل الدواء إلي أحد أعضاء جسم الانسان دون دخول الدواء مباشرة الي الدورة الدموية، مما يمنع أو يقلل من الاثار الجانبية للدواء.