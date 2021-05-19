تراند اليوم : كرات اللحم على الطريقة الشامية

المقادير :

لحم مفروم: 500 غراماً

البصل: 3 حبات (مفروم ناعم)

صلصة طماطم: ملعقة كبيرة

الماء: كوبان

ملح: نصف ملعقة صغيرة

القرفة: نصف ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة

الزيت النباتي: ربع كوب

طريقة التحضير

1. امزجي اللحم المفروم مع الملح والبهارات والقرفة في محضرة الطعام ثم شكلي كرات متوسطة من اللحم.

2. ضعي الزيت على النار واقلي كرات اللحم حتى تتحمر ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانبا.

3. اقلي البصل في نفس الزيت حتى يذبل ثم أضيفي كرات اللحم والماء وصلصة الطماطم واتركي القدر ليغلي لمدة 20 -30 دقيقة حتى يتسبك.

4. قدميه ساخنا إلى جانب الأرز الأبيض.