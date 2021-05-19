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تراند اليوم : "الدجاج المخلي بحشوة الزيتون الأخضر والفلفل الأحمر الحلو"

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نقدم لك عزيزتي طريقة عمل الدجاج المخلى بحشوة الزيتون الأخضر والفلفل الاحمر الحلو،وهي وصفه مختلفة لعمل الدجاج بطريقة بسيطة وسهلة.

المقادير:

_  كيلو فراخ مخلية.

_  كوب كسكسى مغربى صغير.

_  كوب مرق دجاج متبل.

_ مقدار زيتون أخضر مخلي.

_  ثمرة فلفل أحمر حلو.

_  ثمرة جزر.

_ بصل. _   ملح. _ فلفل أسود.

_ خل. _ زيت ذرة.

التحضير:

_ قومي بغسل الفراخ بالماء والخل والملح ثم تتبل الفراخ جيدا.

_ قومي بتسوية الكسكى واخلطيه بمرق الدجاج وبالزيتون والفلفل الأحمر ولفي الفراخ على شكل اسطواني ونسبتها بالخلة ونلفها فى ورق بلاستك.

_  تسلق الفراخ فى ماء به ملح وجزر وبصلة وبعد السلق تترك لتبرد وتحمر فى زيت ذرة وتقطع إلى حلقات سميكة وتقدم مع الجزر المسلوق معها. وبالهنا والشفا...

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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