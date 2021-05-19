تراند اليوم : "الدجاج المخلي بحشوة الزيتون الأخضر والفلفل الأحمر الحلو"

نقدم لك عزيزتي طريقة عمل الدجاج المخلى بحشوة الزيتون الأخضر والفلفل الاحمر الحلو،وهي وصفه مختلفة لعمل الدجاج بطريقة بسيطة وسهلة.
المقادير:
_ كيلو فراخ مخلية.
_ كوب كسكسى مغربى صغير.
_ كوب مرق دجاج متبل.
_ مقدار زيتون أخضر مخلي.
_ ثمرة فلفل أحمر حلو.
_ ثمرة جزر.
_ بصل. _ ملح. _ فلفل أسود.
_ خل. _ زيت ذرة.
التحضير:
_ قومي بغسل الفراخ بالماء والخل والملح ثم تتبل الفراخ جيدا.
_ قومي بتسوية الكسكى واخلطيه بمرق الدجاج وبالزيتون والفلفل الأحمر ولفي الفراخ على شكل اسطواني ونسبتها بالخلة ونلفها فى ورق بلاستك.
_ تسلق الفراخ فى ماء به ملح وجزر وبصلة وبعد السلق تترك لتبرد وتحمر فى زيت ذرة وتقطع إلى حلقات سميكة وتقدم مع الجزر المسلوق معها. وبالهنا والشفا...