تراند اليوم : "الدجاج المخلي بحشوة الزيتون الأخضر والفلفل الأحمر الحلو"

نقدم لك عزيزتي طريقة عمل الدجاج المخلى بحشوة الزيتون الأخضر والفلفل الاحمر الحلو،وهي وصفه مختلفة لعمل الدجاج بطريقة بسيطة وسهلة.

المقادير:

_ كيلو فراخ مخلية.

_ كوب كسكسى مغربى صغير.

_ كوب مرق دجاج متبل.

_ مقدار زيتون أخضر مخلي.

_ ثمرة فلفل أحمر حلو.

_ ثمرة جزر.

_ بصل. _ ملح. _ فلفل أسود.

_ خل. _ زيت ذرة.

التحضير:

_ قومي بغسل الفراخ بالماء والخل والملح ثم تتبل الفراخ جيدا.

_ قومي بتسوية الكسكى واخلطيه بمرق الدجاج وبالزيتون والفلفل الأحمر ولفي الفراخ على شكل اسطواني ونسبتها بالخلة ونلفها فى ورق بلاستك.

_ تسلق الفراخ فى ماء به ملح وجزر وبصلة وبعد السلق تترك لتبرد وتحمر فى زيت ذرة وتقطع إلى حلقات سميكة وتقدم مع الجزر المسلوق معها. وبالهنا والشفا...