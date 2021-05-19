تراند اليوم : طريقة تحضير "Ceviche القريدس" مع الأفوكادو

"Ceviche القريدس" مع الأفوكادو

*المقادير:

• 1 كوب عصير الليمون الحامض الطازج

• 1 1/2 ملعقة صغيرة ونصف من الملح

• 3/2 حبات كاملة من الفلفل الحار

• 1باوند أو 450g من القريدس (الجمبري أو الروبيان- المتوسط الحجم)

• 1 بصلة حمراء صغيرة(مقطعة إلى شرائح رقيقة)

• 1 حبة خيار متوسطة (مقشرة ومقطعة إلى مكعبات أو دوائر)

• 1 حبة من المانجو (متوسطة، ومقشرة ومقطعة إلى مكعبات)

• 1 حبة كبيرة من الأفوكادو

• حفنة كزبرة طازجة للتزيين

• رقائق التورتيا الطازجة(Tortilla chips)

الطريقة:

إخلطي عصير الليمون الحامض والملح والفلفل في الخلاط حتى تصبح مزيجاً ناعماً. ثم ضعيهم بوعاءٍ كبير. قشري القريدس ونظفيهم من خط الزوائد على الخلف، واقطعيهم إلى النصف بالطول. انقعيهم في ماء مالح مع البصل والخيار والمانجو، واخلطيهم جيداً. ثم ضعيهم في الثلاجة للتبريد أقله لمدة 30 دقيقة ويُفضّل نقعهم طوال الليل.

طريقة التقديم:

رتبي القريدس على طبق بشكل كأس. أضيفي البصل والخيار والمانجو. وملعقة أو أكثر من الخليط السائل. ورتبي شرائح الأفوكادو حول حافة الطبق. ثم رشي الكزبرة للزينة وضعي رقائق التورتيا (Tortilla chips) إلى جانب الصحن.

**ملاحظة: التفسير الدقيق لمصطلح "Ceviche" ولفظه بالعربية "سيفيتشي"، يعني: (طبق شهير في أمريكا الجنوبية ويتكون من لحم السمك الأبيض أو مأكولات بحرية ويُعصر عليها الليمون الحامض مع إضافة شرائح البصل وعدة أنواع من الخضر والفاكهة، وتقدّم إجمالاً كمقبلات).