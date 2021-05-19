تراند اليوم : أتقني إختيار كريم الترطيب لبشرتك

كثافة كريم الترطيب يعتمد على نوع بشرتك:

صاحبات البشرة الجافة بحاجة إلى كريم عالي الكثافة أو ذا تركيبة سميكة، أمّا صاحبات البشرة العاديّة، فتناسبهن الكريمات الأقل كثافة، في حين الكريمات التي تحتوي النسبة الأعلى من المياه تناسبك إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنيّة.

- المنطقة التي تريدين ترطيبها:

احرصي على أن يكون كريم ترطيب الوجه أقل كثافة من الكريم المستعمل للجسم.

- توقيت الإستخدام:

من الأفضل لك استعمال كريم ترطيب أخف من حيث الكثافة من الكريم الذي تضعينه في الليل.

- مكونات الكريم:

اختاري كريم ترطيب يحتوي على مكونات للوقاية من أشعّة الشمس، والمواد المضادة للتأكسد كالشاي الأخضر والبابونج والرمان ومستخلص جذور عرق السوس، فهي تحمي خلايا البشرة، وتمنحها مظهراً صحيّاً وطبيعيّاً.

نصيحة:

لكل الصبايا اللواتي يعانين من حب الشباب، يجب أن تخترن كريم ترطيب للوجه غير زواني أي غير مسبّب لظهور هذه البثور، فابحثي عن عبارة "خال من الزيوت" أو "ذو قاعدة مائية".