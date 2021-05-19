تراند اليوم : طريقة عمل "اليقطين المشوي مع البشاميل":

فيما يلي الوصفة والمقادير:

"اليقطين المشوي مع البشاميل":

*المقادير:

• 2 1/2 ملعقتان ونصف كبيرتان من الزبدة غير المملحة، وكمية مضافة لتشحيم الوعاء

• 900g من اليقطين، المقشر والمنزوعة منه البذور والمقطع إلى 1/2 بوصة(Inch) بحجم القضمة.

• 1/4 كوب من زيت الزيتون، وملعقة إضافية لاستخدامات أخرى

• ملح وفلفل

• 2 حبتان من البصل متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح رقيقة، بالإضافة إلى 1/2 نصف بصلة صغيرة، مفرومة فرماً ناعماً

• 350g من الكرنب المفروم بعد التخلص من الأضلاع.

• 2 فص ثوم، مفروم

• رشة من الفلفل الأحمر المسحوق

• 2 ملعقة شاي الزعتر المفروم

• 1/4 كوب طحين

• 2 1/2 كوب حليب

• 1 كوب من الكريم المكثف للطبخ

• 1/2 كوب كريم فريش للطبخ

• 1 ملعقة صغيرة من السكر

• 8 بيضات

• رغيف بوزن 350g من خبز "multigrain baguette" (الرغيف الفرنسي)، مقطعة إلى حجم 1 بوصة(Inch)

• 1/3 كوب جبنة البارميزان المبشور الطازج

الطريقة:

- سخني الفرن إلى حرارة 200 درجة مئوية. وادهني صحن للفرن بحجم 913 بوصة(Inch) بالزبدة. تبلي اليقطين مع 2 ملعقتي زيت الزيتون الكبيرتين والملح والفلفل، ثم ضعيهم على ورقة الخبز في الوعاء، واخبزيهم لمدة 25 دقيقة، واقلبيهم مرةً واحدة، حتى ينضج اليقطين.

- في هذه الأثناء، سخني في مقلاة كبيرة 2 ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. وأضيفي شرائح البصل، تبليهم مع الملح وقلٍّبيهم على نار خفيفة متوسطة مع التحريك من حينٍ لآخر، حتى تصبح ذهبية اللون، على بعد حوالى 25 دقيقة. ثم ضعي البصل في وعاء جانباً.

- في نفس المقلاة، سخني الملعقة 1 المتبقية من زيت الزيتون جيداً. وأضيفي الكرنب والثوم، ومسحوق الفلفل الأحمر و1 ملعقة صغيرة من الزعتر وأضيفي الملح. وقلّبيهم على حرارة معتدلة، وقلّبيهم، حتى يذبل الكرنب لحوالي 5 دقائق. ثم أضيفهم إلى وعاء مع البصل المطبوخ.

- في قدرٍ متوسط الحجم، ذوِّبي مقدار(2 و1/2) ملعقتين كبيرتين ونصف من الزبدة. أضيفي كمية "البصل المفروم" والملعقة الصغيرة المتبقية من الزعتر واطهي على نارٍ على خفيفة متوسطة مع التحريك، حتى يلين ويصبح لونه قريباً من الأشقر، لمدة 5 دقائق. أضيفي الدقيق(الطحين) واطهى على نارٍ معتدلة، واخفقي باستمرار، حتى يصبح المزيج كالعجينة الذهبية تقريباً لمدة 3 دقائق. أضيفي 1 كوب من الحليب واخفقي حتى يصبح المزيج كثيفاً جداً، لمدة 8-10 دقائق، لكن احرصي على منع وجود تكتلات من الدقيق(الطحين).

- إقفلي زر الحرارة واخفقي المزيج في وعاء مع الكريم المكثّف وكريم فريش، السكر، 2 ملعقتين صغيرتين من الملح، 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل و1 1/2 كوب ونصف المتبقية من الحليب. اخفقيهم جيداً لتحصلي على خليط "البشاميل" واتركيه ليبرد.

- بعدها، إخفقي البيض في خليط "البشاميل" بعد أن يبرد في وعاءٍ كبير. وأضيفي قطع الخبز ومزيج اليقطين واخلطيهم جيداً. صبّي الخليط في طبق الفرن استعداداً للخبز واتركيهم ليبتل الخبز جيدا لمدة 30 دقيقة، مع الضغط باستمرار على قطع الخبز حتى تستوي مع سطح الخليط.

- إخبزيهم بالفرن لمدة بين 55 و60 دقيقة، حتى النضوج. ثم اسحبي الصينية ورشّي جبنة البارميزان على وجه الصينية، واخبزي لمدة 10 دقائق على الأكثر، حتى يحمّر سطح الخليط.

طريقة التقديم:

- اتركي الصينية تبرد لمدة 15 دقيقة قبل التقديم. ثم وزعيها حصص في الأطباق.