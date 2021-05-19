تراند اليوم : عرض هيكل عظمي لـ "ديناصور" ضخم في متحف بنيويورك

وكالات/ الخليج 365

يعرض متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك أمس الجمعة، هيكلا عظميا ضخما لديناصور يفوق من حيث الحجم نموذجا للحوت الأزرق.

ويبلغ طول الهيكل، الذي يجذب زوارا من مختلف أنحاء العالم، 37 مترا، مما تعذر معه العرض في قاعة الحفريات، فتقرر وضع جمجمة الهيكل وعنقه عند مدخل المتحف لتكونا أول ما يراه الزائر.

وأوضح المتحف في بيان أن الديناصور اكتشف حديثا ولم يطلق عليه اسم بعد، فيما يصل ارتفاعه الى ستة أمتار ليلامس سقف المتحف عند عرضه، وفق ما نقلت رويترز.

ويشير علماء الأحياء القديمة إلى أن الديناصور من آكلات العشب، وينتمي لمجموعة تسمى "تايتانوصور"، وكان يزن نحو 70 طنا أي ما يعادل 10 من الفيلة الافريقية.

وجرى اكتشاف الهيكل العظمي عام 2014 بمنطقة باتاغونيا في الأرجنتين، حيث كانت الديناصورات تجوب المنطقة قبل نحو 100 مليون عام.