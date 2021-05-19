تراند اليوم : شرب القهوة تقلص حجم الثدي

اعلن فريق من العلماء ان تناول أكثر من ثلاثة فناجين من القهوة يوميا يقلص حجم الثدي.

فقد اكتشف فريق علمي برئاسة يلينا جيرنسترويم من جامعة لوند السويدية ان حجم صدر المرأة أو "الثدي" يتقلص لدى تناولها مشروب القهوة بصورة دورية منتظمة.

توصل العلماء الى هذه النتيجة من نتائج دراسة اشتركت فيها حوالي 300 امرأة، حيث بينت النتائج ان النساء اللواتي كن يتناولن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة يوميا خلال فترة طويلة تقلص حجم صدرهن، وإن تناول فناجين اضافية أيضا كان يؤدي الى زيادة فعالية القهوة في هذا الاتجاه. كما اكتشف الباحثون ان تقلص حجم الصدر الكبير كان واضحا للعيان.

ويؤكد العلماء انه سبق وان تم اثبات تأثير القهوة في حجم صدر المرأة، ولكنه ليس تأثيراً كبيرا، إضافة الى ان تناول القهوة يخفض احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي. ويعود السبب هنا الى ان القهوة تؤثر في عملية الأيض عند المرأة فينخفض انتاج هرمون الإستروجين الانثوي.

تجدر الاشارة الى ان القهوة اصبحت في الفترة الأخيرة موضع دراسة واسعة من قبل العلماء. فمثلا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي اعلن الباحث راسل بولدراك من جامعة ستانفورد ان تناول فنجان قهوة في الصباح يغير جذريا الاتصالات العصبية في الدماغ. بعد ذلك اثبت العلماء ان القهوة تخفض احتمال الموت المبكر بسبب بعض الأمراض.