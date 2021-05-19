تراند اليوم : طريقة عمل قوالب الدجاج مع الهليون والفطر

نقدم لكِ سيدتي من "طبق اليوم" وجبة "قوالب الدجاج مع الهليون والفطر" علماً أنك ستستخدمي فقط نصف مقدار لحم الجداج والمرقة من المقادير المذكورة أدناه وتحتفظي بالنصف الآخر لوصفة الوجبة التالية.

قوالب المعجنات المخبوزة

قوالب الدجاج مع الهليون والفطر

*المقادير:

- 2 دجاجتان كاملتان

- 2 حبتان من الكراث(تُنظف وتقطع)

- 4 حبات من الجزر(منظفة ومقطعة)

- 2 حبتان من عصي الكرفس المقطعة

- 2 حبتان من البصل(تقطع كل واحدة إلى أربع قطع متساوية)

- 4 فصوص من الثوم

- 1 الفلفل الحار

- الملح والفلفل و 6 أوراق غار

- الماء (حوالي 2 لتر - الكمية تعتمد على حجم الوعاء - والمهم هو أن المياه يجب أن تُغطي الدجاجتين)

- قطعة زبدة(بين 12 و25 غرام)

- 2 ملعقتان كبيرتان من الطحين

- مرقة الدجاج - ما يكفي لصنع صلصة ناعمة

- ملح وفلفل

- باقة مقطعة من الهليون

- 500g من الفطر(المقطع والمقلي).

- 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

- 10 حبات من قوالب المعجنات المخبوزة

الطريقة:

تُوضع الدجاجتين في قدرٍ كبير ويضاف إليهما الماء والخضراوات والملح والفلفل وأوراق الغار. ويتم تسخينهما حتى الغليان. عند نقطة الغليان يجب أن يترك القدر بمكوناته على نارٍ خفيفة لمدة 4-5 ساعات حتى ينضج اللحم تماماً ويصبح طرياً.

- الآن صفّي مرقة الماء المغلي وضعيه في وعاءٍ كبير. قشري لحم الدجاج وتخلصي من الجلد والخضروات. قطعي نصف كمية اللحم واحفظي النصف الآخر لوصفة عشاء الغد. واحفظي ما يتبقى من المرقة فهي مثالية لصنع المزيد من الصلصات أو الشوربة.

- ضعي كمية الزبدة في مقلاةٍ لتذوب، وأضيفي الدقيق واخلطي المزيج جيداً حتى يمتزج الدقيق بالزبدة بشكلٍ كامل. الآن أضيفي القليل من مرقة الدجاج تباعاً. واخلطيها جيداً حتى تحصلي على صلصة ناعمة. فإذا وجدت هناك تكتلات، ضعيهم في خلاطٍ كهربائي على سرعة عالية حتى تُصبح الصلصة ناعمة. وأضيفي التوابل حسب المذاق. وأضيفي الهليون والبقدونس واطهي المزيج حتى تلين الخضر. ثم أضيفي قطع الدجاج واتركيهم في الخليط حتى يسخنوا جيداً.

طريقة التقديم:

-الآن صبّي الخليط في قوالب المعجنات المخبوزة، ووزعي الفطر المقلي عليهم. وقدميهم على الصحون بمعدل 3 حبات للشخص الواحد.