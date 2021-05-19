تراند اليوم : الصلع المبكر والشيب ,,, من المؤشرات الخطيرة للإصابة بأمراض القلب لدى لرجال

نيودلهي/الخليج 365-غزة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الصلع والشيب المبكر لدى الرجال يعد مؤشرا على زيادة خطر الإصابة بمرض القلب التاجي، أكثر من السمنة، في الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وأكدت الدراسة، التي أجريت على أكثر من ألفي شاب في الهند، أن أغلب المصابين بمرض القلب التاجي، أو ما يعرف بالشريان التاجي، كانوا قد أصيبوا بالصلع أو الشيب المبكر، مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بشعر كامل في الرأس.

وستقدم الدراسة، التي أعدتها جمعية أمراض القلب الأوروبية، في المؤتمر السنوي لجمعية أمراض القلب في الهند.

اما مؤسسة القلب البريطانية فقد أشارت إلى أن هناك عوامل أخرى مهمة.

وأفاد الدكتور مايك كنابتون، المدير الطبي المشارك في مؤسسة القلب البريطانية، لبي بي سي: "تشير هذه الدراسة إلى أن تحديد الأشخاص المصابين بالصلع أو الشيب المبكر ربما يساعد في تحديد هؤلاء، المعرضين لمخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب".

وتابع: "لكن هذا ليس شيئا يمكن للناس تغييره، في حين يمكنك تغيير نمط حياتك، وعوامل الخطورة الأخرى مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم. هذه أمور أكثر اهمية يمكن أخذها في الاعتبار".

ومن المؤكد بأن الدراسة ستعرض خلال المؤتمر السنوي التاسع والستين، لجمعية أمراض القلب الهندية المقرر عقده في مدينة كالكاتا.

وأجرت الدراسة فحوصات ل 790 رجلا تقل أعمارهم عن 40 عاما، يعانون من مرض الشريان التاجي، وكذلك 1270 رجلا سليما في نفس العمر، والذين تم استخدامهم كعينة إرشادية.

وقام الباحثون بفحص التاريخ الطبي لكل من تضمنتهم الدراسة، وصنفوهم من حيث درجة الصلع النمطي لدى الرجال، وهوالنمط الشائع من فقدان الشعر، الذي يتطور عند أغلب الرجال في مرحلة ما من العمر، وكذلك شيب الشعر.

وقام الباحثون بالربط بين نتائج الدراسة وبين حدة أعراض مرض القلب التاجي.

وتبين للباحثون بأن الرجال المصابين بمرض القلب كان أغلبهم قد أصيبوا بالشيب المبكر. وكانت نسبتهم 50 في المئة مقارنة بـ 30 في المئة من المجموعة السليمة، وهو أكثر من خمس أمثال مخاطر الإصابة في المجموعة الضابطة.

اضافة الى أن هناك مجموعة الرجال المصابين بمرض القلب كان أغلبهم قد أصيبوا بالصلع النمطي المبكر، وذلك بنسبة 49 في المئة مقابل 27 في المجموعة السليمة، وهو ما يساوي 5.6 أمثال مخاطر الإصابة.

أما ما يتعلق بالسمنة فقد ارتبطت فقط بأربعة أمثال مخاطر الإصابة بمرض القلب.

وأوضح الدكتور كمال شارما، الباحث الرئيسي في الدراسة: "قد يكون السبب المحتمل هو عملية الشيخوخة البيولوجية، التي ربما تكون أسرع في مرضى بعينهم، والتي ربما تنعكس في التغيرات التي تطرأ على الشعر".

وأفاد البروفيسور ألون هيوز، أستاذ فسيولوجيا القلب في كلية لندن الجامعية (يونيفيرسيتي كوليدج لندن)، إن ارتباطات مشابهة جرى التوصل إليها من قبل.

وأضاف: "يتكهن بعض الأشخاص أن ذلك ربما يكون مؤشرا، على ضرر مرتبط بالشيخوخة أصاب حامض دي إن إيه ".

وكانت هناك دراسة، شملت نحو 37 ألف شخص في اليابان عام 2013، قد قالت إن الرجال الصلع معرضون بنسبة 32 في المئة لمخاطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

وأفاد البروفيسور هيوز إن دراسة، شملت ما يقرب من 11 ألف شخص في النرويغ عام 2014، قالت إن الشعر الأبيض ينبئ بمرض القلب في المستقبل، لكنه قال إن ذلك ربما يُفسر بالأخذ في الاعتبار عوامل الخطورة الأخرى، المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

ويبين الدكتور داماديب هيومان، المشرف على الدراسة الرئيسية محل الموضوع، إن الرجال المصابين بالصلع النمطي للرجال أو الشيب المبكر "يجب أن يتلقوا مزيدا من المتابعة لمرض الشريان التاجي، ونصائح لتغيير نمط الحياة التي يعيشونها، مثل اتباع نظام غذائي صحي، أو ممارسة تمرينات رياضية وإدارة الإجهاد".

وأشار البروفيسور ماركو روفي، رئيس وحدة أمراض القلب التداخلية في مستشفى جامعة جنيف: "تقدير عوامل الخطورة عنصر حاسم، في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها".

وتابع: "عوامل الخطر التقليدية، مثل مرض السكري وتاريخ العائلة مع أمراض القلب والتدخين وغيرها، مسؤولة عن الغالبية العظمى من أمراض القلب والأوعية الدموية".

وواصل: "تبقى هناك حاجة إلى تحديد ما إذا كانت عوامل الخطورة الجديدة المحتملة، مثل تلك المشار إليها، ربما تحسن من تقدير مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".