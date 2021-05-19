تراند اليوم : ارطغرل 98 موقع النور .. ارطغرل الحلقة 98 موقع النور : مسلسل ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 98: غزو قعلة كاراجيستار

تواصل الدراما التركية قيامة ارطغرل عرض حلقاتها عبر موقع النور المالك الحصري لنقلها،وسيطرت الحلقة 97 من أرطغرل على محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي منصة قوقل.

وإنطلاقاً من واجبنا نحو تقديم خدمة سريعة لمشاعدة الحلقات نقدم لكم الحلقة 98 من مسلسل ارطغرل مع بعض الحقائق التاريخية عن حياة الفارس ارطغرل .

زمنها أن ارطغرل سيموت بعد ان يتعدى عمره 90 عاما /عمر عثمان وقت وفاة والده ارطغرل 30 عام .

سعد الدين كوبيك هيقتل السلطان علاء الدين السلجوقى بالسم وكان السلطان له ولدان أوصى بأن يتولى أحدهم بعده فتعاون كوبيك مع الآخر وساعده بأن يكون هو السلطان وازدادت قوة كوبيك فى الدولة حتى وصل به الأمر ان يدخل على السلطان مشهرا ً سيفه حتى قتله السلطان في آخر الأمر .

قلعة كاراجيستار لن تفتح في حياة ارطغرل هيفتحها ابنه عثمان ،تورغورت هيعيش بعد ارطغرل 50 سنة ،اصليهان هتموت مسمومه.

هيحصل خلاف بين عثمان وأعمامه حتى يصل به الأمر ان يقطع رأس أحدهم لتعاونه مع الصليبيين ضده.

ومسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل علي القناة الأولي التركية تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1)، حيث بدء عرض أول حلقات الموسم الأول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثاني بدءا من 30 سبتمبر 2015، ويتم حاليا في عام 2017 عرض باقي حلقات الموسم الثالث الذي بدء في 26 أكتوبر 2016 على نفس القناة. يُعرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وإسرائيل وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها.

تم تصوير المسلسل في قرية ريفا (بالتركية: Riva) على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز (بالتركية: Beykoz) باسطنبول، تركيا، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخري تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير. أما الموسم الثالث فتم تصوير حلقاته في منطقة نوشهر (بالتركية: Nevşehir) بإقليم كبادوكيا (بالتركية: Kapadokya) بتركيا.

المسلسل من إخراج متين غوناي (بالتركية: Metin Günay) وموسيقى المقدمة من آلباي غوكتكين (بالتركية: Alpay Göktekin).