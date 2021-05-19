تراند اليوم : بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي وتصريف مياه الأمطار

بدأت بإزالة الأتربة المتجمعة وإصلاح الطرق الترابية

بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي وتصريف مياه الأمطار

غزة- الخليج 365

واصلت طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة معالجة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة ليلة أمس وصباح اليوم الاثنين، حيث بدأت بأعمال تصريف لتجمعات مياه الأمطار ومعالجة إشارات طفح الصرف الصحي وإزالة الأتربة من بعض الشوارع الرئيسة .

وقالت اللجنة أن طواقمها بدأت بتسوية الشوارع الترابية التي تعرضت أرضيتها لإنجرافات بفعل سيول الأمطار وكذلك تم البدء برصد الحفر في الشوارع المعبدة وحصرها تمهيداً لإصلاحها بعد أن تجف التربة .

وأكدت اللجنة أن طواقمها عملت طيلة الليلة الماضية وصباح اليوم لتصريف مياه الأمطار وإزالة الأتربة المتجمعة لاسيما في المناطق التي حدث فيها تجمعات في محيط بركة عسقولة ومنطقة أم الليمون في حي الزيتون و تقاطع شارعي الشعف وصلاح الدين " السنافور" وشارع أحمد الجعبري " النفق سابقاً " وشارع المنصورة شرق الشجاعية .

وأوضحت أنها عالجت( 155 ) إشارة طفح صرف صحي وتمكنت من تصريف (10 ) تجمعات لمياه الأمطار في مناطق مختلفة من المدينة منها: منطقة الحدبة بحي الزيتون، ومنطقة مسجد السلام في حي الصبرة، و محيط حديقة الصداقة بحي التفاح

ودعت اللجنة المواطنين في المدينة إلى ضرورة إتباع الإرشادات المعلنة للتقليل من الآثار السلبية المحتلمة للمنخفضات الجوية والمتضمنة عدم إلقاء النفايات في سيول مياه الأمطار حتى لاتتسرب إلى مصارف المياه وتتسبب بانسدادها وكذلك عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل إليها مياه الأمطار وتسبب في طفحها في المناطق والبيوت المنخفضة .

كما دعت اللجنة المواطنين للتواصل والإبلاغ عن الشكاوي عبر رقم الطوارئ المركزي 155 خلال ساعات الدوام الرسمي للبلدية في الأيام العادية وعلى مدار الساعة في أوقات المنخفضات الجوية .