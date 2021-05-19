تراند اليوم : علماء آثار أميركيون يكشفون عن نسخة سليمة من تمثال أبو الهول في منطقة بولاية كاليفورنيا

كاليفورنيا /الخليج 365-غزة

عثر علماء آثار أميركيون عن نسخة سليمة من تمثال أبو الهول في منطقة بولاية كاليفورنيا غربي البلاد، حسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية، السبت.

وأفادت المصادر نفسها أن النسخة كانت جزءا من ديكورات فيلم "الوصايا العشر" الذي أنتجته هوليوود عام 1923، ويزن التمثال نحو 136 كلغ.

وتم العثور على التمثال تحت كثبان رملية في منطقة غوادالوبي نيبومو، وهي أكبر منطقة رملية في كاليفورنيا.

وأفاد أحد الخبراء، ويدعى دونع جينزين، إن لا مثيل لهذه القطعة، مشيرا إلى أنها سليمة بشكل شبه كامل، فالطلاء الأصلي لم يتضرر رغم مرور عقود من الزمن، وفق تلفزيون "keyt" المحلي.

كما وقد عثر العلماء في وقت سابق على تمثال آخر لأبي الهول استخدم في الفيلم، لكنه كان متضررا نوعا ما.

وطلب مخرج الفيلم القيام ببناء موقع تصوير لفيلم عن حياة الفراعنة وتجهيزه بديكورات تشبه الأثار المصرية القديمة، مثل المعابد والبوابات الضخمة، ووصل عددها إلى 21 ولم يعثر سوى على أجزاء صغيرة لـ 12 منها.

وقد تجاوزت كلفة هذه الديكورات تكاليف باهظة للغاية وإزالتها ستعني خسارة كبيرة كما أنه ستكون مكلفة عن الذين يسعون لاستخدامها في أفلام لاحقة، لذلك عمد المخرج إلى دفن التمايل في الرمال، فيما ساعد في حفظها وفق للوسائل الأميركية.