تراند اليوم : الطقس:أجواء صافية وارتفاع متواصل على درجات الحرارة

محافظات- الخليج 365:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .