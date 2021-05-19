تراند اليوم : كيف ردّت مقدمة حفل سحب قرعة كأس العالم 2018 على الإيرانيين؟

موسكو- الخليج 365:

ردّت المذيعة التلفزيونية الروسية، ماريا كوماندنايا، على طلب الإيرانيين "عدم ارتداء ملابس مثيرة للغاية" خلال سحب قرعة كأس العالم، بسؤالها لهم عمّا إذا كانوا سعداء بمشاهدتها؟

ونشرت المذيعة التي تعتبر من المذيعات الأكثر إثارة، ردّها على مدونتها في موقع تويتر. وسألت فيها: "إيران، هل أنت سعيدة؟".

وكانت قناة إيرب "IRIB" التلفزيونية الحكومية في إيران، قد أنذرت مشاهديها بأنها سوف تضطر لقطع بث النقل المباشر لحفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018، إذا ما كانت المذيعة التلفزيونية التي تقدم هذا الحفل " ترتدي ملابس غير محتشمة"!.

ذلك رجا الآلاف من المواطنين الإيرانيين من الصحفية الروسية أن ترتدي زيا لا يؤدي قدر الإمكان إلى قطع بث هذا الحفل المشوّق.

ووعدت المذيعة التلفزيونية الروسية المشاهدين في إيران "بارتداء ثوب لائق بشكل مناسب"، وبالفعل قدّمت حفل سحب القرعة وهي ترتدي فستانا أسود يستر صدرها، ولكن مع أكمام قصيرة ومفتوحة من الكتفين.

وأقيمت قرعة مونديال 2018 عصر يوم الجمعة في قصر الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد كبير من نجوم كرة القدم، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي إلى جانب شقيقه المصري بالمجموعة الأولى مع البلد المضيف روسيا، بالإضافة لمنتخب الأوروغوي.