تراند اليوم : ممثلة يهودية ستدخل كأميرة إلى القصر البريطاني؟!

ممثلة يهودية ستدخل كأميرة إلى القصر البريطاني؟!

لندن / الخليج 365

بدأت وسائل الإعلام والوسائل الاجتماعية تشهد الأيام الأخيرة، ضجة بعد أن نُشر أن الأمير البريطاني هاري قد عقد خطوبته على شريكته، الممثلة الأميركية ميجان ميركل، وأن العاشقين سيتزوجان في فصل الربيع القادم.

وقد طُرِح سؤال في عدد من الصحف البريطانية والأمريكية ومواقع الإنترنت، حول ما إذا كانت ميركل من أصل يهودي بعد أن ورد في مقال في صحيفة "Daily Express" البريطانية أن والدها كان يهودي. ووفقا للمقال، أكد المتحدث باسم الكنيسة التاريخية في لندن، "Westminster Abbey"، الذي تزوجت فيه العائلة المالكة، الادعاء حول أصول ميركل اليهودية.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يرغبون في رؤية ابن العائلة المالكة البريطانية متزوجا من امرأة يهودية، يبدو أن الشائعات عن أصول ميركل اليهودية غير صحيحة. ونفى رئيس قسم الإعلام في كنيسة "Westminster Abbey" الادعاءات موضحا أن الكنيسة لم تدعِ أبدا أن ميركل يهودية.

إن الممثلة ميجان ميركل، التي اشتهرت بفضل دورها في المسلسل التلفزيوني "suits" في السنوات الأخيرة، هي ابنة والد إيرلندي ووالدتها أميركية إفريقية. في عام 2011، تزوجت ميركل من المُنتج اليهودي تريفور إنجيلسون، ووفقا لمراسلة الصحافة الصفراء البريطانية، عقد الاثنان حفل زفاف يهودي في جامايكا. في عام 2013، انفصلت ميركل عن إنجيلسون، وفي عام 2016 بدأت قصة حب بينها وبين الأمير هاري.

حتى لو كانت ميركل يهودية، بوذية أو مسلمة، لا يحظر القانون عليها أن تتزوج من الأمير هاري، ومنذ عام 2015، أصبح في وسع المسيحيين الكاثوليك ايضا أن ينضموا إلى العائلة المالكة البريطانية بعد الزواج.