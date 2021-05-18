الاكثر متابعة اليوم - هل تخاف هيفا من لقب الجدّة؟ – فيديو

احتلفت زينب_فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، مع إبنتيْها الصغيرتيْن بعيد الفطر بأجواء تتناسب مع الأجواء والعيد، ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية جدًا.

ورغم كل هذه السنوات، كانت ولا تزال هيفا تنزعج من كلمة “تيتا” وتعتبرها شتيمة، وحتى الآن لا تعترف بحفيدتيْها ولا بإبنتها زينب لأسباب خاصة بها، ولم تعش دور الأمومة وظلمت في أغلبية الأحيان حتى وصل بها الأمر إلى نكران ابنتها ومعها حفيدتيْها.

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لم تعلق مرة على فيديو لحفيدتيْها، قد تكون حزينة جدًا من إبنتها لكن المثل يقول “ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد”

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أما مثلًا النجمة المصرية غادة_عبد_الرازق تفتخر بكونها جدة وتربي إبنتيْ ابنتها وتؤمن لهما كل احتياجاتهما وأدخلتهما إلى أهم المدارس في مصر، وتنشر صورهما دائمًا لأنها تعتز بهما ولا تخاف من التقدم بالعمر، ورغم أنها جدّة لا تزال تقدم أدورا بطولية وتتواجد دائمًا في السباق الرمضاني.

هل تعاني هيفا من رهاب الشيخوخة؟

لا يوجد أي شخص ليس لديه نوع من الرهبة أو الهلع من التقدم في العمر، فمن الطبيعي أن يسبب هذا الأمر التوتر والقلق، خصوصاً لدى النساء. لكن كيف يمكن تجنب عملية الإلقاء بظلال قاتمة على سنواتك المقبلة.

بحسب موقع “كير 2” المعني بالشؤون الصحية والنفسية، بينما تتقدم بنا السنون، فإنه ينبغي علينا أن نشعر بالامتنان لكل عام يمر، ومع ذلك فإن هذا لا يجعل من السهل دائماً قبول آثار الشيخوخة.

إن تناقص بعض القدرات البدنية والعقلية، والشعور بأننا قد نكون أقل جاذبية، وازدياد احتمالات المرض المرتبط بالعمر، ناهيك عن المعرفة بأن الحياة سوف تنتهي عند نقطة ما سواء كنا نحب ذلك أم لا، كل هذه الأمور يمكن أن تسبب القلق.