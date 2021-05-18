تراند اليوم : بشكوطو العيد .. بشكوطو العيد التونسي

بشكوطو العيد التونسي تعتبر من اشهر "الحلو" الذي يعد في جل المنازل التونسية و خاصة في العيد "البشكوطو" او "القطو" كما يسمى في بعض الجهات و تختلف طريقة اعداده من دار الى اخرى فهناك من يحبذه "هشوش" يذوب في الفم بسهولة و آخرين يريدونه يبسا نوعا ما ليغمسونه في كاس الحليب او عصير الليمون و يستمتعون بطعمه اللذيذ و الرائع.

الطريقة الاولى :

1 كغ فارينة (من المحبذ مغربلة)

5 بيضات

300 غ سكر (حسب الحلاوة المحبذة)

كاس عادي زيت زيتون (ما يقابل 100ملل)

كاس عصير برتقال (او قشور برتقال شائح و مرحي)

2 باكو خميرة مرطبات

2 باكو فانيليا

في وعاء نضع السكر مع البيض و نركضهم بالركاضة اليدوية او الكهربائية الى ان نتحصل على خليط اصفر "باهت" ثم نضيف الزيت مع مواصلة التركيض ثم عصير البرتقال الى ان تندمج جميع المكونات.

الفارينة نخلطها في وعاء آخر مع قليل من الملح و نضيفها للخليط تدريجيا مع اضافة الفانيليا و الخميرة و نحرص على لملمة العجينة باليدين دون عجن كثير حتى نتحصل على عجينة ملمومة نتركها ترتاح مدة نصف ساعة.

لتهيئتها

* اما على الرخامة نلف العجينة في شكل اسطوانة و نقصها اصابع متقايسة (و يمكن تدويرها في شكل كعك)

* و اما نستعمل آلة رحي بطرفها قالب (قمع) عادي او حواشيه مشرفة و نضع اجزاء العجينة بالآلة و نديرها و نقوم بقص العجينة الخارجة من القمع اجزاء بنفس القياس في شكل اصابع (قرون) او نديرها في شكل كعك.

نرصف "البشكوطو" في طبق مدهون بالزيت ثم نضعه في فرن حرارته 180° لمدة 20 دقيقة تقريبا او نحمله لفرن خباز يجيد تسوية البشكوطو.

*** هناك من يستعمل نصف الكمية فارينة و نصف الكمية نشا ليحصل على بشكوطو اكثر هشاشة (لكن الاصل في الوصفة الفارينة)

*** هناك فارينة تتشرب بسرعة و اخرى لا لذلك فان كمية البيض و الزيت قد تختلف قليلا مع نوعية الفارينة.

*** يمكن استعمال الزبدة الذائبة عوض الزيت او نصف الكمية زيت و الآخر زبدة ذائبة و لكن في هذه الحالة مدة الحفظ ستقل و الطعم سيتبدل اسرع من استعمال الزيت فقط

*** يمكن العجن باضافة قليل من الحليب او الحليب المركز nestlé هذا الاخير يعطي للبشكوطو طعما مميزا جدا.

*** هناك من يضيف نصف ملعقة كربوناتو ليعطي للبشكوطو اكثر هشاشة.

طريقة الثانية :

1 كغ فارينة

4 بيضات

250 غ سكر

كاس عادي زيت زيتون (ما يقابل 100ملل)

نصف كاس ماء زهر (او عطرشية)

ملعقتين قشور برتقال شائح و مرحي

2 باكو خميرة مرطبات

2 باكو فانيليا

نصف ملعقة كربوناتو carbonate alimentaire

نصف كاس بسباس حب معرج قليلا (او جلجلان)

في وعاء نضع السكر مع البيض و الفانيليا و نركضهم مع بعض ثم نضيف الزيت و الخميرة و الكربوناتو مع مواصلة التركيض ثم ماء الزهر الى ان نتحصل على خليط مندمج مع بعض.

في وعاء آخر نخلط الفارينة مع قليل من الملح ثم نضيف قشور البرتقال و البسباس و نخلطهم جيدا ثم نضيف الخليط للوعاء الاول و نلملم العجينة بالايدي مع عجن خفيف حتى نتحصل على عحينة متماسكة و مرنة نغطيها و نتركها ترتاح نصف ساعة.

* بعد الراحة ناخذ العجينة بالجزء و نضعه في آلة رحي بطرفها قالب (قمع) و نقوم بقص العجينة الخارجة من الآلة في شكل اصابع (قرون) متساوية او نديرها في شكل كعك.

نرصف "البشكوطو" في طبق مدهون بالزيت او قاعه ورق طهي ثم نضعه في فرن حرارته 200° لمدة تتراوح بين 15 الى 20 دقيقة او نحمله للمخبزة.

*** البسباس يمكن وضعه على حالته او نهروشه(نجزاه) قليلا او نعوضه تماما بالجلجلان كما يمكن كذلك تقسيم الكمية بين البسباس و الحلحلان.

الطريقة الثالثة :

رطل فارينة

رطل نشا

4 بيضات

150غ سكر

نصف كاس حليب مركز Nestlé

كاس كبير زيت زيتون (ما يقابل 200ملل)

نصف كاس عطرشية

ملعقتين قشور برتقال شائح و مرحي

2 باكو خميرة مرطبات

2 باكو فانيليا

نصف كاس بسباس حب معرج قليلا

نصف كاس جلجلان معرج قليلا (من المحبذ مرحي)

في وعاء نخلط الفارينة و النشا مع قليل من الملح ثم نضيف الخميرة و البسباس و كذلك الجلجلان و نخلطهم جيدا.

في اناء آخر نضع البيض و السكر و الفانيليا و الزيت و نركضهم جيدا ثم نضيف قشور البرتقال و ماء العطرشية و الحليب المركز ثم نصب هذا الخليط في الوعاء الاول و نلملم العجينة بالايدي جيدا مع عجن خفيف حتى نتحصل على عحينة متماسكة نغطيها و نتركها ترتاح نصف ساعة.

نضع العجينة في آلة الرحي و نقوم بقصها في شكل اصابع بالطول المراد او نهيا العجينة بدون آلة وذلك بتشكيل العجينة اصابع (اسطوانات) ثم نقصها اجزاء متقايسة... للزينة يمكننا تقسيم سطح قطعة البشكوطو خطوط متوازية بواسطة السكين.

نضع قطع "البشكوطو" في طبق مدهون بالزيت او قاعه ورق طهي ثم نسويه في فرن حرارته 200° لمدة تتراوح بين 15 الى 20 دقيقة او نحمله للمخبزة.

*** هناك من يريد سطح البشكوطو املس و هناك من يدهنه بمحلول اصفر البيض المخفوق مع قليل من الماء او الحليب الدافىء مما يعطي وجه البشكوطو لقة و لمعان ملفت.

*** كما اعيد دائما الخميرة لا توضع مباشرة على الملح لان ذلك يعطل عملية التخمر يمكننا ان نضع الملح مع الفارينة في وعاء و اضافة الخميرة للسوائل في الوعاء الآخر.

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