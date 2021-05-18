تراند اليوم : تردد قناة السيوف 2018 الجديد

تردد قناة السياوف الجديد 2018 على القمر الصناعي نايل سات وباقي الأقمار الصناعية نُقدمه لكم عبر موقع مجلة في قسم ترددات بإشارة بث قوية، ومُعدل ترميز صحيح، حيث نواصل معك زائرنا الكريم تقديم أحدث ترددات القنوات العربية والعالمية الأكثر مُشاهدة وإهتماماً من قبل الجمهور في كل البلاد العربية، ونهتم في مجلة بإرسال جميع التحديثات والتغييرات على مدار القنوات بالأقمار الصناعية، ونجلب لكم التردد الجديد من المصدر، في هذا مجلة نستعرض لحضراتكم تردد قناة السيوف المُحدث 2018، يُمكنكم ضبطه على أجهزة التحكم الخاصة بكم مباشرة والتمتع بمشاهدة برامج قناة السيوف السعودية الفضائية.

قناة السيوف السعودية

تُعتبر قناة السيوف من القنوات الفضائية التابعة لمجموعة قنوات السيوف التي يملكها رجل الأعمال السعودي الشهير سعيد الحداوي الذي يمتالك سلسلة قنوات إعلامية، أُطلق عليها منظومة سعيد الحداوي الإعلامية، إستطاعت قناة السيوف الوصول إلى النجاح المطلوب، بعد فترة قصيرة من إطلاقها على مدار النايل سات، وتختص القناة في بث فقرات تُناسب المشاهد العربي، وخصوصاً المواطن السعودي من أهل الجنوب، حيث تعرض القناة على شاشتها كُل ما يتعلق بالفلكور والتراث والحضارة السعودية، وخصوصاً عند أهل الجنوب، في الوقت الذي غفلت القنوات السعودية المحلية عن هذا الجانب المهم، فيوجد في المملكة، تُراث قائم من آلاف السنين، يجهل معرفته الأجيال الحديثة، الأمر الذي خصصت قناة السيوف باقة من برامجها لإظهار الجانب الثقافي والحضاري لسكان أهل الجنوب، وسُكان آخرين، يمتلكون حضارة وتراث يُحافظون عليه من آلاف السنين.

برامج قناة السيوف الفضائية

تبث قناة السيوف الفضائية السعودية برامج دينية وإسلامية تُعلم من عبرها تعاليم الدين الإسلامية ومفاهيمه الصحيحة، عبر إستضافتها لنُخبة من أشهر شيوخ السعودية والوطن العربي، إضافة إلى تغطيتها للمهرجانات والإحتفالات الوطنية والشعبية والتراثية وعند كافة القبائل، وهي تهتم بهذا الجانب إلى حد كبير، حيث رسمت من ضمن سياساتها إلى إظهار الجانب الثقافي والتراثي عند أهل البادية، الذين ما زالو يتمسكون بثراثهم، وطقوسهم وعاداتهم الخاصة .

إضافة إلى ذلك تُقدمن القناة فقرات إعلانية، تُروج من خلالها إلى العديد من السلع والمُنتجات الوطنية، إلى جانب الأماكن الترفيهية ومدن الألعاب والمطاعم والفنادق وصالة الأفراح.

تردد قناة السيوف البدوية

أجرت إدارة قناة السيوف الفضائية السعودية، بعد فترة قصيرة من إطلاقها على مدار النايل سات، تحديثاً على ترددها، نسبة إلى معدل المشاهدات العالي الذي وصلت إليه القناة، ما يُنذر بإعجاب المشاهدين ببرامجها وفقراتها.