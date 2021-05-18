تراند اليوم : تردد قناة الهلال السوداني الجديد عربسات 2018

تردد قناة الهلال السوداني على عربسات 2018 بعد التحديث الأخير نُقدمه لكم مُحبي وعشاق فريق الهلال السوداني عبر قسم ترددات بموقع مَجلتي، والذي نُتابع معكم فيه عرض أحدث ترددات القنوات العربية والأجنبية والعالمية الرياضية والسياسية والثقافية، وفي كافة المجالات والتصنيفات، وجميعها ترددات جديدة تَقوم بتحديثها إدارات القنوات على مداراتها في النايل سات أو عربسات أو سُهيل سات، نوافيكم بها أولاً بأول، يُمكنكم إستقبالها مُباشرة عبر أجهزة التحكم الخاصة بكم، والتمتع بمشاهدة قنواتكم المُفضلة .

قناة الهلال السوداني

أطلق نادي الهلال السوداني لأنصاره وعُشاقه في السودان والوطن العربي قناته الرياضية الخاصة به، والتي تنقل كا ما يتعلق بمسيرته الكروية القديمة والحديثة، وبدأت قناة الهلال السوداني بث برامجها على قناة النايل سات، ثم توسعت في بثها على قمر العربسات، لتُحقق نسب مشاهدة عالية، ويُصبح لها طبقة عريضة من الجماهير من الداخل والخارج، وهدفت قناة الهلال السوداني من تخصيص بثها على مدار العربسات، ليتمكن مُشجعي الهلال السوداني خارج السودان من مشاهدة القناة والتعرف على أخبار فريقهم ومشاهدة مبارياته في الدوري والبطولة الإفريقية.

برامج قناة الهلال السوداني

هدف مجلس إدارة فريق الهلال السوداني من خلال إنشاء قناة خاصة بالفريق، إلى الإتصال المُباشر مع الجماهير، وتعريفهم بتاريخ فريقهم، ومواكبة الجيل الجديد من المُشجعين، مع التعرف على تاريخ وبطولات وأرقام الفريق في السنوات الماضية، وبالفعل بدأت قناة الهلال السوداني بث برامجها، والتي كان أولها عرض أشرطة مصورة من مباريات وأهداف الفريق قي السنوات الماضية وأهداف نجوم الفريق الذين تعاقبوا عليه على مدار التاريخ، ودخلت كاميرا القناة إلى داخل خزينة النادي الممتلأة بالبطولات والألقاب، وشاهدت الجماهير المُتابعة للقناة تلك الكؤوس والألقاب التي حصدها فريقها محلياً وخارجياً، كما تُجري القناة لقاءات حصرية مع إداريي ورؤساء ولاعبي الفريق، وتنقل تدريبات الفريق من داخل الملعب الخاص به، إضافة إلى تقديم بث مُباشر لجميع مُبارياته في الدوري السوداني والبطولات الخارجية التي يُشارك بها.

تردد قناة الهلال السوداني على عربسات 2018

كانت قناة الهلال قد أطلقت مدارها في بداية نشأتها على النايل سات، ثم وسعت ذلك ليصل إلى كافة المُشاهدين وأنصار النادي المتواجدين في دول العالم على العربسات، هنا نستعرض لكم تردد قناة الهلال السوداني على عربسات .