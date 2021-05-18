تراند اليوم : تردد قناة توفيق عكاشة الجديدة على النايل سات 2018

يتساءل الكثير من محبي توفيق عكاشة مقدم البرامج المصري الشهير عن تردد قناة توفيق عكاشة الجديدة على النايل سات 2018، وذلك بعدما تم إقفال قناة الفراعين التي كان يقوم بتقديم برامجه من خلالها والذي يعرف عنه الكثير من المواقف التي كانت تجذب له الكثير من المتابعين في مصر ودول العالم العربي، ويعتبر الإعلامي توفيق عكاشة من أبرز الإعلاميين في جمهورية مصر العربية المثيرين للرأي العام ما بين محب لهم وكاره لما يتناوله من مواضيع وطريقة تناوله لها وهو الذي ذاع صيته بعد العام 1991 وكانت شهرته في أعقاب الثورة المصرية في العام 2001 من خلال تأسيسه لقناة الفراعين التي ترأس مجلس إدارتها، وقدم من خلالها البرامج الخاصة به وعبر عن وجهة نظره في الكثير من الأحداث التي تشهدها جمهورية مصر العربية، ولكنها أقفلت وأقفل أمامه باب الظهور وهو ما دفع الكثير للسؤال عن تردد قناة توفيق عكاشة الجديدة على النايل سات 2018 فور سماعهم عن إطلاقها.

تردد قناة أكتوبر 2018

وقد كان إطلاق قناة أكتوبر في العام 2018 والتي تعود للإعلامي المصري توفيق عكاشة بمثابة إحياء لدوره وإعادة الحياة لظهوره الإعلامي من جديد في قنوات التلفزة، وقد قمنا بالحصول على تردد قناة اكتوبر 2018 والتي يطلق عليها الكثير تردد قناة توفيق عكاشة الجديدة على النايل سات 2018 لكونه يطلق برامجه من خلالها وقد كان ترددها هو 10815 أفقي ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة توفيق عكاشة الجديدة على النايل سات 2018 hd

وقد حملت هذه القناة الكثير من البرامج المتلفزة والنشرات الاخبارية المعبرة عن رأي حزب مصر القومي الذي أسسه توفيق عكاشة في أعقاب ثورة مصر 2001، وقد كانت توقفت قناة الفراعين في أعقاب أزمة مالية مع مدينة الإنتاج الإعلامي والتي انتهت بإغلاق قناة الفراعين قبل أن يتم إطلاق قناة اكتوبر وهي التي يمكن متابعتها من خلال إضافة تردد قناة توفيق عكاشة الجديدة على النايل سات 2018 على القمر الصناعي النايل سات على جهاز الاستقبال الخاص بكم لمتابعتها.