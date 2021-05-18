تراند اليوم : تردد قناة الراي الكويتية 2018 علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الراي الكويتية 2018 علي القمر الصناعي نايل سات نتعرف اليوم علي التردد الجديد الذي تم طرحه من قبل الإدارة التابعة لشبكة قنوات الراي الكويتية، والتي تبث من الكويت، والتي تعمل علي تقديم العديد من البرامج المهمة، بالإضافة إلي تحديد العديد من البرامج الجديد خلال شهر رمضان، القادم، فكما نعلم إن قناة الراي تقدم العديد من البرامج التلفزيونية التي تهم المواطن الكويتي، والمسلسلات الكويتية التي يتابعها العديد من المواطنين في الخليج العربي، لكن بسبب سياسة التجديد، والعمل علي تقدم احدث البرامج، بجودة عرض عالية، تتناسب مع الأجهزة المتطورة والحديثة، تم تجديد التردد القديم، والعمل علي تردد جديد كليا فمن اجل التعرف عليها نقدم لكم تردد قناة الراي الكويتية 2018 علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الراي الكويتية على نايل سات

هنالك العديد من القنوات الخليجية التي تنافس في المنطقة، لكن يضل الأفضل في العمل هو الذ يقد احدث البرامج، ويعمل علي أختار أفضل المقدمين للبرامج التي تتناسب مع الثوق الشرق، والخليجي بالذات، فكما نعلم إن المواطن العربي يبحث عن التجديد بأستمرار، ولطالما انت قناة الراي هي في الطليعة خلال المرحة السابقة، فقد تعودنا علي متابعة احدث، واجمل المسلسلات الرمضانية خلال قناة الراي، التي تسعى من اجل الحصول علي حصري البث للعديد من المسلسلات.

تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV

هل ترغب في الحصول علي التردد الجديد، والذي تم الإعلان عنه خلال الفترة السابقة، من خلال الإدارة، والتي تحدث عنها المدير العام لقناة الراي، عن سبب تغير التردد، وقال أنه السبب ليس من اجل أتعاب المشاهدين في البحث عن التردد الجديد، بل الأمر بتخطي ذلك، فالهدف الدائم للقناة، هو تقديم العديد من البرامج الجديد، ورفع جودة البث، والتردد القديم لا يساعد في ذلك، وبتالي أصبح الحاجة إلي تردد جديد مهم، ومن اجل الحصول علي التردد الجديد من هنا.

التردد معدل الترميز التصحيح الاستقطاب أسم القناة 11765 27500 3/4 عمودي V التردد

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