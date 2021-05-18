تراند اليوم : تردد قناة الراي الجديد على النايل سات 2018

نعرض لكم تردد قناة الراي الجديد 2018 على القمر الصناعي نايل سات، حيث ان هناك الكثير من المواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على استقبال القنوات الفضائية، من خلال التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات اصبح بامكان الانسان معرفة ما يدور ليس فقط ما حوله وانما في العالم كله وهو جالس في بيته، ومازالت التكنولوجيا تتطور بشكل مستمر ومتسارع، ويبدوا اليوم الانترنت هو الذي سوف يسيطر على جميع الخدمات التي تقدم للانسان في مجال الاتصالات، لانه اصبح بمقدور الانسان ان يشاهد التلفاز والاتصال بالاصدقاء والاخرين وتصفح المواقع والاستماع على الراديو من خلال الانترنت، وتسعى الشركات اليوم الى جعل كل شيء مربوط بالانترنت للتحكم به ومراقبته من اي مكان في العالم.

قناة الراي تعرض مجموعة متنوعة من الاخبار والتي تهم جميع فئات المجتمع، مثل الرجال والنساء والاطفال، حيث ان قناة الراي تقدم نشرات اخبارية في السياسة والرياضة والثقافة، والافلام العربية والاجنبية والمسلسلات وغيرها من البرامج التي يستطيع الانسان الاستفادة منها والاستمتاع بمشاهدتها، وهي قناة كويتية تبث من مدينة شويخ.

تردد قناة الراي الكويتية على النايل سات 2018

نقدم لكم التردد الجديد لقناة الراي والتي يتابعها الكثير من المواطنين ليس فقط في الكويت بل ايضا في كافة الدول العربية،

التردد معدل الترميز التصحيح الاستقطاب 11765 27500 3/4 عمودي V

من خلال هذا التردد الجديد لقناة الراي الكويتية تستطيعون استقبال اشارة القناة باعلى جودة ممكنة، وتحرص ادارة القناة على استخدام احدث الاجهزة في البث من اجل بث موجاتها والتي يستقبلها ملايين اجهزة الاستقبال في الوطن العربي من مغربه الى مشرقه، وما يجعل القناة ممكنة لكي يتم متابعتها من كافة الوطن العربي هو انها تبث باللغة العربية، ويمكن استقبال موجات القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وبجودة عالية تصل الى اتش دي.

ان قناة الراي ومن خلال ترددها الجديد تبث برامجها المختلفة والتي تخص مختلف الفئات في المجتمع، النساء والشيوخ والشباب والاطفال، حيث ان قناة الراي ليست مختصة في موضوع معين، مثل البرامج السياسية والتي تناقش القضايا العصرية باستضافة عدد من المحللين السياسين واصحاب الشان لكي يتم مناقشة الموضوع، وتحرص قناة الراي الى السماح لكل طرف باستعراض رايه بحرية بدون اي معيقات، حيث ان قناة الراي مبنية على اساسات احترام حقوق الانسان ومن ضمنها حرية التعبير عن الراي.