تراند اليوم : تردد قناة الظفرة 2018 عربسات

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تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV قمر عربسات

سندرج لكم ترددات قناة الظفرة الاماراتية الجديد 2018 على قمر عربسات حيث يبحث العديد من متابعي القناة الظفرة خاصة المجتمع الخليجي لانها قناة تعني بالشأن الخليجي اولا من ثم بالوطن العربي بصفة عامة حيث الموضوعية والشفافية والتنوع بالعديد من القضايا بدءا بالسياسية وصولا للترفيهية

تردد القناة 12417 معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 3/4 الإستقطاب أفقي الموقع http://www.aldafrah.tv

تردد قناة الظفرة Al Dafrah TV قمر نايل سات

سندرج لكم تردد القناة الاماراتية الظفرة على قمر نايل سات حيث انها تعني بالشأن الخليجي وتناقش العديد من القضايا بموضوعية وهي الاولى بالامارات ومجانية وتعمل على مدار الساعة.

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 12418 (h) 27500 – 3/4 7.0°W نايل سات HD 12322 (v) 30000 – 5/6

ارفقنا لكم من خلال مقالنا لهذا اليوم تردد قناة الظفرة الاماراتية الجديد 2018 على قمري نايل سات وعربسات حيث الاعلام الخليجي الهادف والترفيهي الذي يناقش عدة قضايا بشكل موضوعي بعيدا عن العنصرية والسياسة مع أطيب الامنيات نتمناها لكم.