تراند اليوم : جراحة نادرة تنقذ الطفل صاحب "الرقبة الملتوية"

لندن - مشرق نيوز

بات بمقدور طفل هندي، يبلغ من العمر 13 عامًا، ممارسة حياته الطبيعية بعد سنوات من معاناته من ضعف نادر في عضلات رقبته، ما يجعلها تنحني بزاوية 180 درجة، الأمر الذي يُعيق حركته.

وأفادت صحيفة "Daily Mail" البريطانية، الثلاثاء، أن الطفل ماهيندرا أهيروار، عاد إلى حياته الطبيعة بعد أن أجرى له أطباء عملية جراحية تبرعت بتكاليفها بريطانية تدعى جولي جونز.

وكان ضعف العضلات برقبته يُعيق الطفل ماهيندرا عن الوقوف على قدميه، كما كان يمنعه من تناول الطعام إلا بمساعدة آخرين، ويقف حائلًا دون ذهابه إلى المدرسة أو حتى إلى المرحاض إلا بمعاونة أحد أفراد أسرته.

ووصفت والدة الطفل ماهيندرا شفاء ابنها من مرضه بأنه "معجزة"، وقالت: ماهيندرا أصبح رائعًا، رقبته الآن مستقيمة، وحياته اختلفت تمامًا بعد تم إجراء العملية له"