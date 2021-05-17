تراند اليوم : تامر حسني يسخر من اسم ابنته من الزوجة المغربية

مصر / الخليج 365:

تحدث الفنان المصري تامر حسني بسخرية حول اسم ابنته الثانية « أمايا »، الذي كان من اختيار زوجته المغربية بسمة بوسيل.

وكشف المطرب النجم خلال حواره مع الإعلامية شريهان أبو الحسن في برنامج « ست الحسن » المذاع على قناة « وان »، أنه لم يوافق على تسمية ابنته بهذا الاسم حتى عرف معناه الحقيقي.

وقال النجم المصري مازحا « سمعتي أمايا دي قبل كده؟ امايا يعني مايا قبلها ألف زي أصحبي كده ».

وأكد حسني أن زوجته المطربة المعتزلة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل هي التي أصرت على تسمية ابنته البالغة من العمر سنتين بهذا الاسم، ويعني « خير المطر ».

وأشار تامر حسني أن والدته هي التي اختارت اسم ابنته الأولى « تاليا » 3 سنوات.