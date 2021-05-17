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تراند اليوم : كيف تعرف وجود كاميرا تصوير في غرفة الفندق أو المكتب

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المشرق/

في ظل تراجع واقع الحريات، وتضاؤل مساحة للتعبير عن الرأي، وفي ظل انتهاك العديد من الخصوصية الممنوح،  

لذا حتى تكتشف وجود كاميرا، عليك أولا أن تغلق الغرفة بالكامل فلا يكون هنالك أي نوع من الإضاءة، ومن ثم قم بإسدال الستائرـ وقم بإنزال "أباجورات" الشبابيك، واطفئ الأنوار كاملاً

قم بعدها بتشغيل الكاميرا الخاصة بجهاز هاتفك النقال، وقم بتشغيل الفلاش، قم بعدها بالتقاط مجموعة من الصور لأكثر من مكان في الغرفة.

بعدها راقب الصور الملتقطة، إن لاحظت أي انعكاس في الصورة فهناك كاميرا تصوير.

فليس هنالك في الوقت الحالي جهاز تصوير بلا عدسة، وأي ضوء موجهة للعدسة فإنه سينعكس بشكل واضح على الصورة

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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