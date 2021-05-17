تراند اليوم : فلسطينية ترفض "المايو" بمسابقة ملكة جمال الأرض

غزة-الخليج 365/

رفضت الفلسطينية نتالي رنتيسي (18 عاماً) ارتداء ملابس "البحر" ضمن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض في الفلبين.

وتشارك رنتيسي في مسابقة ملكة جمال الأرض في الثامن من الشهر القادم، للفوز باللقب في الدورة الـ 16 لهذه المسابقة السنوية.

وبدأت هذه المسابقة في الفلبين عام 2001، وتتبنى هذا العام تعزيز الوعي بقضايا البيئة، والتلوث الذي يهدد كوكبنا، وهو ما شجع رنتيسي طالبة السنة الأولى بتخصص الجغرافيا وعلوم الأرض في جامعة بيرزيت، على التقدم لخوض غمار المنافسة من أجل الفوز باللقب.

ورنتيسي واحدة من بين 95 فتاة من مختلف دول العالم يتنافسن على اللقب، وعلى مدى ثلاثة أيام سيقع على عاتق كل واحدة منهن التعريف بمشكلات البيئة في بلادها، وتقديم خطط استراتيجية وحلول إبداعية غير تقليدية لمشكلات البيئة.