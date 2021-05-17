تراند اليوم : الفلسطينية ميرا كاحلي تنافس على "ملكة جمال الأرض"

رام الله-الخليج 365:

تشترك ابنة ترشيحا ميرا عماد كاحلي في هذه الايام بمسابقة ملكة جمال الأرض Miss Earth العالمية لسنة 2016 والتي تقام في الفلبين بمشاركة 95 فتاة من جميع انحاء العالم، بحيث دخلت المسابقة يومها الثالث على التوالي وتنتهي في التاسع والعشرين من هذا الشهر بحفل تتويج الملكة الضخم في مانيلا.

عدد المتسابقات هو 95 مشاركة من 95 دولة ومن بينها فلسطين والعراق ولبنان، مندوبة البلاد ميرا كاحلي من ترشيحا تتألق حتى هذه اللحظات وتُبهر الحكام والمسؤولين و تقضي امتع الأوقات في برامج المسابقة وهي منشغلة جداً في الفعاليات العديدة والمكثفة. من بين الفعاليات كانت بالأمس زيارة الى مدارس مختلفة في العاصمة مانيلا حيث قامت الفتيات بإلقاء محاضرات حول مخاطر التغيير المناخي وتكلمت كل واحدة عن مزايا دولتها البيئية.

وستقوم اليوم ميرا بجلسة تصوير في زيها التراثي وسترتدي ثوباً بإيحاء الرموز الفلسطينية في الأزياء من تصميم دودو بار أور.