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تراند اليوم : العثور على مجوهرات كيم كارداشيان.. وهذا المبلغ الخيالي تعويض لها

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المشرق/

وكالات

أوردت وسائل إعلام عالمية إلى أن الشرطة الفرنسية عثرت على قطعة من مجوهرات نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المسروقة بالقرب من الفندق الذي وقع فيه الحادث.

وقال مصدر مقرّب من جهات التحقيق أنّ من المقرّر أن يتمّ استخدام تحليل "دي ان اي" للوصول إلى الجناة .

وفي سياق متّصل، رفعت كارداشيان دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض بقيمة 5.6 ملايين دولار من شركات التأمين بعد حادثة السرقة، خصوصاً أنّها فقدت خلالها خاتم زواجها المصنوع من الزمرد والألماس، والذي تبلغ قيمته 3.5 ملايين دولار.

يذكر أن اللصوص سرقوا من غرفة كارداشيان في الفندق في باريس 13 قطعة مجوهرات ثمينة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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