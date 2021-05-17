تراند اليوم : تردد قناة ام بي سي 2 – MBC 2 أفضل قناة للأفلام الأجنبية

نقدم لكم عبر المشرق تردد قناة Mbc2 أفضل القنوات التى تقدم أفلام أجنبية على الإطلاق وذات أكبر نسبة مشاهدة فى الوطن العربى، هى تتبع لمجموعة قنوات الـ Mbc، وتبث عبر أقمار النايل سات والعرب سات، أنطلقت Mbc2 منذ ما يقارب الـ 12 عام تحديداً عام 2002، وحظت بنسبة مشاهدة عالية.ولازالت الـ Mbc2 تتربع على عرش القنوات الأجنبية فهى تقدم الأفلام الأجنبية القديمة والحديثة، ويحرص محبوها على متابعتها دائماً والتعرف على جديد أفلامها الحصرية والمميزة.

تابعوا الـ Mbc2 على التردد الجديد عبر القمرين العرب سات والنايل سات بعد ضبطه على أجهزة الإستقبال، وفقاً لأخر تعديل للعام الحالى 2016، واستمتع بمشاهدة باقة من الأفلام الحصرية والمميزة، مع تمنياتنا بمشاهدة ممتعة.

وتعد قناة MBC 2 أول قناة متخصصة في الأفلام الأجنبية ظهرت في الوطن العربي، حيث كانت بدايتها عام 2003 وكانت ثاني قناة تظهر من مجموعة قنوات MBC بعد إطلاق قناة MBC العامة.وتذيع القناة مجموة متميزة من أنجح الأفلام العالمية وأحدثها طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وإكتسبت القناة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي نظرا لجودة صورتها والترجمة الواضحة بها.

ويمتلك مجموعة قنوات MBC رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، وأطلقت قنوات MBC مجموعة أخرى من القنوات المتخصصة للأفلام الأجنبية بعد النجاح الكبير للقناة الأولى مثل MBC Action وMBC Max وأخيرا MBC bollywood. واليكم تردد القنوات:

11938 | عامودي | 27500