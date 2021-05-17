تراند اليوم : شاهد بالفيديو.. حفل "فاضح" في ساحة معبد الكرنك بمصر

القاهرة / مشرق نيوز

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لحفل راقص قيل إنه داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات "بول بارتي" الشهيرة التي ذاع صيتها في منتصف يوليو الماضي، بعد الحفل الشهير بإحدى فيلات التجمع الخامس، والتي أثارت وقتها الرأي العام المصري لما تخللها من عري.

هذا وقد لاقى الفيديو الجديد غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك قدسية الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات بداعي تنافيها والقيم والعادات، خاصة أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.

من جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر، الدكتور مصطفى وزيري، إن الحفل أقيم بساحة المعبد الأمامية وليس داخله، مؤكداً أن الحفل جرى بموافقة جميع الجهات المعنية، نافياً أن تكون ممارسات خارجة عن الذوق العام أو الأخلاقيات تخللت الحفل، حسب ما نقلت صحف محلية.

وفي تطور للأزمة، أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، واقعة إقامة الحفل بساحة معبد الكرنك، للنيابة الإدارية للتحقيق، وذلك للوقوف على جميع الملابسات والتحري عن وجود أي مخالفات من الناحية الأثرية، لاتخاذ ما يلزم نحو معاقبة أي شخص يثبت تورطه.

وأكد القذافي عبدالرحيم عزب، مدير منطقة آثار الكرنك، أن الحفل لم يتم داخل ساحة المعبد، حيث تم تقديم طلب من منظم تلك الحفل لوزارة الآثار لرغبته في إقامته بحرم معبد الكرنك، وتم رفضه تماما من قبل الوزارة.

فيما تقدم النائب في مجلس النواب المصري أشرف عمارة بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية، بشأن السماح بإقامة حفل فني "غير لائق" في معبد الكرنك بالأقصر.

وقال النائب في طلب الإحاطة إن محافظة الأقصر شهدت إقامة حفل فني فاضح على سفح أهم الآثار المصرية منتهكة حضارة أربعة آلاف سنة، حيث أُقيم حفل فني غير لائق على الإطلاق بساحة معبد الكرنك.

المصدر :"العربية نت"