تراند اليوم : السيلفي.. إدمان يدل على الإصابة بمشاكل نفسية

غزة/ الخليج 365:

هل تعلمين سيدتي أن إدمانك على التقاط « السلفي » قد يكون مؤشرا على صراعك مع الوحدة، كما أنها قد تكون دليلا لمشاكل عقلية أكبر وأعمق مما تتصورين.

وحسب موقع « CNN » فإن دراسة جديدة أجريت في « تايلاند » كشفت أن الأشخاص الذين يلتقطون بشكل كبير صور شخصية لهم أو ما يعرف باسم « السلفي » ربما يعانون من نوع من الأمراض العقلية.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي شملت 300 متطوعا أن الذين يقومون بالتقاط صور السلفي من أجل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يبحثون في معظم الوقت على القبول لدى الآخرين، كما أنهم غالبا ما تكون شخصيتهم مغرورة ويبحثون عن الاهتمام أكثر بهم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الادمان قد يكون ربما علامة على إصابة هؤلاء الأشخاص بأمراض نفسية واضطرابات عقلية جدية.

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