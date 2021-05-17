تراند اليوم : وزارة الداخلية غزة : التسجيل بوظيفة 500 جندي مستجد من هناااااااااا

نقدم لكم عبر موقع وزارة الداخلية بغزة رابط التسجيل بوظيفة 500 جندي مستجد عبر موقع التنظيم والادارة التابع لوزارة الداخلية فلقد أكد العقيد إبراهيم الناعوق نائب رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أن أكثر من مائة شخص قاموا بالتسجيل لوظيفة جندي مستجد منذ الوهلة الأولي لفتح باب التسجيل صباح أمس السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول للعام الجاري .

وقال الناعوق خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج بين المواطن والمسئول والذي يبث على إذاعة صوت القدس "أن الإعلان عن هذه الوظيفة جاء بعد تنكر حكومة الوفاق لمسئولياتها اتجاه قطاع غزة وفي ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة, لذلك ارتأت قيادة وزارة الداخلية لاستيعاب ما يقارب من 500 جندي للعمل في الأجهزة الأمنية المختلفة لوزارة الداخلية " .

وبين الناعوق " أن العدد المطلوب هو يساوي 20 بالمائة فقط من احتياجات الوزارة التي تقوم على حفظ أمن وأمان المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, وذلك لضخ دماء جديدة في وزارة الداخلية بما يعكس الصورة الايجابية عن الوزارة, فنحن جنود وخَدم وواجبنا اتجاه المواطنين واجب ديني وأخلاقي ووطني مستمر ولا ينقطع رغم كل الصعاب ."

ونوه الناعوق أن " بإمكان جميع المواطنين التسجيل بهذه الوظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط والتي تم الإعلان عنها مسبقاً وذلك بكل موضوعية وشفافية ودون النظر إلي الانتماء السياسي لأي مواطن , مؤكداً أن هناك أكثر من عشرة جهات رقابية تتابع سير المسابقة للتأكد من حياديتها " .

وأوضح الناعوق أن "بعد الانتهاء من عملية التسجيل سيتم فرز المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك للالتحاق بالمرحلة الثانية وهي اختبارات اللياقة البدنية, وبعد اجتياز هذه المرحلة بنجاح سوف يتم إخضاع المرشحين لفحص طبي لتقييم وضعهم الصحي, ومن ثم خضوعهم لاختبار الهيئة وهي المقابلة الشخصية " .

واستطرد قائلاً "أن من يتم تعيينه في هذه الوظيفة سيؤخذ برتبة جندي تحت الاختبار لمدة ستة أشهر حسب قانون الخدمة في قوي الأمن الفلسطيني رقم (5) لعام 2008, وخلال هذه الفترة إذا صدر بحق الجندي أي مخالفة انضباطية أو تقرير كفاءة غير مرضي من قبل مسئوله المباشر أي أقل من جيد سوف يتم استبداله واستبعاده من الوظيفة " .

أما بخصوص مسابقات شواغر عام 2013 فقد بين الناعوق أن " أكثر من 2900 شخص تم أخذهم على قيود الوزارة على ثلاثة مراحل, وأن من بقي على قائمة الانتظار فإمكانهم التسجيل في الوظيفة الجديدة إذا انطبقت عليهم شروط المسابقة, لأنه بموجب القانون إذا تجاوز الإعلان عن أي مسابقة عام واحد فهي تسقط بموجب القانون" .

التسجيل الكترونيا عبر موقع الإدارة والتنظيم ."http://oaab.gov.ps/admin/adminLogin.aspx".