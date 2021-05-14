تراند اليوم : بالفيديو.. اعلامية مصرية تهرب من الأستوديو في بث مباشر

القاهرة - الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية لبنى العسل لموقف محرج جعلها تهرب من الأستوديو وأمام مرآى ملايين المشاهدين بسبب حيوان أليف.

وفي حلقة قدمتها الاعلامية لبنى العسل ثاني أيام العيد من برنامج "الحياة اليوم" وكانت الحلقة مخصصة للقاء مع الممثلين والفنانين الذين قدموا برامج وعروضا رمضانية تم بثها عبر قناة "الحياة".

فعند استضافة الاعلامية العسل الفنان إبراهيم السمان، الذي قدم برنامج "كريزي تاكسي"، تطرقت معه إلى فقرة "النسناس بقاليلو" الذي استعان به في إحدى الحلقات.

و قام السمان باحضار النسناس الطريف الى الأستوديو وعندما حاولت الإعلامية لبنى عسل ممازحته استجاب لها بكل طيب خاطر لكنه تعلق بها على الفور بحيث لم تستطع السيطرة عليه ومنعه من مداعبتها، فقررت الهروب من الأستوديو، بطريقة أثارت ضحك زميلها حسام، وكذلك قهقهات من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.