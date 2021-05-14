تراند اليوم : "طن من البصل" هدية شابة للانتقام من حبيبها

بكين/ الخليج 365

لجأت شابة صينية، الى حيلة غريبة للإنتقام من حبيبها الخائن، حيث أثارت الكثير من ردود في وسائل الإعلام، وتناوها الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، فإن الشابة الحزينة تشاو من مدينة زيبو بمقاطعة شاندونغ، انتقمت من حبيبها الذي تبين أنه يخونها، من خلال إرسال طن من البصل إلى منزله، لجعله يبكي على ما فعله بها.

وكانت تشاو قد اكتشفت أن شريكها يخونها، بعدما تفحصت هاتفه المحمول، ووجدت أنه كان يرسل رسائل نصية غرامية إلى فتيات أخريات.

ولم تتمالك الشابة نفسها من شدة الصدمة، ودخلت في نوبة بكاء استمرت ثلاثة أيام، حتى ان قلبها كاد ينفطر، وأرادت أن تنقم من صديقها بنفس الطريقة، بأن تجعله يبكي، فأرسل له طنا من البصل.

وما زاد من حزن تشاو أنها كانت قد انفصلت قبل وقت قصير عن زوجها لترتبط بشاب جديد، الأمر الذي ضاعف غضبها وجعلها تتصرف على هذا النحو الغريب.

ولجأت الشابة إلى هذه الطريق من الانتقام بعدما سمعت أن شريكها الشاب لم يذرف على فراقها دمعة واحدة، بل كان في الواقع يستمتع بالحياة بدونها.

وطلبت تشاو 1000 كيلوغرام من البصل عبر الإنترنت، وتم توصيلها إلى عتبة منزل شريكها السابق، مع رسالة تقول فيها: "لقد جعلتني أبكي ثلاثة أيام، والآن حان دورك".

وعندما عاد شريكها السابق لمنزله وجد أكياس البصل مكدسة أمام الباب ولم يتمكن من دخول المنزل. وكانت رائحة البصل قد انتشرت في كل المبنى والمنطقة التي حوله.

وأفاد أحد الجيران: "لا أعرف ما إذا كان سيبكي أم لا، لكنني بالتأكيد اختنقت من الرائحة".







