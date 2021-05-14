تراند اليوم : زلزال بقوة 6.2 يهز منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

وكالات - الخليج 365

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر فجر الخميس وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المركز أن بؤرة الزلزال كانت تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم.

والجدير ذكره، أن المنطقة تشهد هزات أرضية في الآونة الأخيرة تثير مخاوف الباحثين.

وأعلن العراق الأحد الماضي عن هزة أرضية، ضربت محافظة السليمانية في إقليم كردستان، حيث رصدت هزة بلغت قوتها 3.7 درجة.

وفي إيران، أدت هزة أرضية في 7 مايو بقوة 5.1 إلى مقتل وجرح عدة أشخاص في بلدة دماوند في محافظة طهران. ولاحقا تم تسجيل مئة هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب البلدة المذكورة.

وأشارت مؤسسة المسح الجيولوجي الإيراني إلى أن زيادة عدد الهزات الارتدادية يقلل من احتمال حدوث زلزال قوي، لكنها حذرت من أنه لا يمكن توقع حركة الصفائح الأرضية خلال الفترة القادمة.

وهذا الشهر أيضا شعر المواطنون في مصر بهزات أرضية خفيفة وكان مصدرها زلزال في جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر.

كما تعرضت سوريا لعدة ارتدادات أرضية، لكنها لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وبداية الشهر ضرب زلزال بقوة 6.5 جزيرة كريت اليونانية كان مركزه في عمق البحر