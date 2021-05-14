الاكثر متابعة اليوم - صهيوني قاتل يورط هيفا وهبي 

يحاول الصهيوني أفيخاي أدرعي التدخل بشؤون نجوم الوطن العربي، ويستخدم لغة الإستفزاز، ويكتب لهم محاولًا إيهام العالم بأنه على صداقة معهم.

قطاع غزة يتعرض لقصف مدفعي كبير وظالم، ولم يحرك ضمائر العالم مشاهد الأطفال الذين يموتون أبرياء وأرضهم مغتصبة بالقوة.

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الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي رفعت صوتها عاليًا ضد كل الجرائم التي تحصل في غزة – فلسطين، ووصفت الكيان الصهيوني بالمجرم، وكتبت: “ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها”

رد الصهيوني محاولًا توريط هيفا، وكتب: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة، جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”.

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وتابع: “على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات، التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار، فليس كل مرة تسلم الجرة (هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس)”.

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هيفا لم ترد على الصهيوني الذي يعشق إثارة الجدل وتحريض العالم العربي على نجومه ونجماتها، وكانت الفنانة اللبنانية إليسا الوحيدة التي ردّت الصاع صاعين لأفيخاي حين ردّت بكلمتين عجز عنهما قادة العرب: (محتل وقح).