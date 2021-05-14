تراند اليوم : حساب المواطن البوابة الالكترونية .. حساب المواطن الدفعة الثانية مع حاسبة الاستحقاق في حساب المواطن الدورة الثانية

حساب المواطن البوابة الالكترونية ، حساب المواطن السعودي للاستعلام عن الدفعة الثانية ، البوابة الالكترونية لحساب المواطن ،حيث بدأ اليوم الاربعاء، إيداع الدفعة الثانية للمستحقين من برنامج حساب المواطن في دورته الثانية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي،وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها عن ميزانية 2018، أن تكون ميزانية حساب المواطن نحو 32 مليار ريال في عام 2018م.

حساب المواطن الدفعة الثانية ،وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في مقابلة هاتفية مع "العربية" أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن يوم غد الأربعاء 10 يناير 2018.

حساب المواطن الدفعة الثانية ،وأوضح أبا الخيل أنه يجرى تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب.

وقال :"هناك من يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق".

وأكد أن الدفعة الثانية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بقيمة الدفعة الأولى، غير أن التغير يترجم على صعيد زيادة عدد المسجلين أو التغير في حالات المؤهلين، لافتاً إلى أن عدد المستحقين وصل إلى 11 مليونا، منهم نحو 3 ملايين أسرة وحوالي 8 ملايين تابع.

وكان برنامج "حساب المواطن"، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.

ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

ورصدت ميزانية السعودية 2018 مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، في حدود 32 مليار ريال في عام 2018 كاملاً، وسيصل إجمالي الدعم من البرنامج إلى 60 مليار ريال بحسب ما هو متوقع بحلول 2020.

ويمكن للمسجلين في البرنامج زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج

وللباحثين عن حاسبة الاستحقاق البوابة الالكترونية لحساب المواطن ،نعلمكم بأن المملكة العربية السعودية، بدأت اليوم الخميس، في إيداع أول دفعة للمستحقين من برنامج حساب المواطن في دورته الأولى، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي،وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها عن ميزانية 2018، أن تكون ميزانية حساب المواطن نحو 32 مليار ريال في عام 2018م.

وقالت الوزارة، إن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين.وأشارت إلى أن برنامج حساب المواطن من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً. وافقت الجهات العليا في السعودية على ضوابط الدعم المقدم عبر برنامج حساب المواطن وآلية احتساب مقدار الدعم بناء على المعايير الواردة في الضوابط وآلية احتساب مقدار الدعم المرفقة لها ليكون مبلغ 300 ريال هو الحد الأدنى لاستحقاق الجميع في برنامج الدعم الحكومي.

وجاء في تعميم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن لمدة خمس سنوات قادمة، ما لم يُعد تقييمه قبل ذلك، وأن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل البرنامج بعد ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اعتماده.

وأكد التعميم على أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، وكذلك الصدقات والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.

وفي حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة الدعم، فعلى أحد أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه، وإنهاء إجراءات التسجيل. وفي حال زواج أحد الأبناء سواءً من الذكور أو الإناث، فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات أن يتقدم بطلب مستقل من خلال حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

وأظهر التعميم أن احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم سيكون بإتباع خطوتين، أولاهما تقدير العبء على الأسرة خط الأساس، بحيث يكون اعتماد الأسرة خط الأساس على بيانات مسوحات الدخل والإنفاق التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء، ويكون مستوى الإنفاق الشهري المعتمد لقياس الأثر هو إنفاق الأسرة وسطية الدخل، والخطوة الثانية تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل وعدد التابعين وسنهم.

وبحسب الصحيفة اليومية، سيتم احتساب مقدار الدعم الكامل من خلال المعادلة التالية:

1- عدد التابعين لمن عمره 18 عاماً فأكثر (مضروباً في) 50 بالمئة (مضروباً في) استحقاق الفرد المستقل.

2- عدد التابعين أقل من 18 عاماً (مضروباً في) 30 بالمئة (مضروباً في) استحقاق الفرد المستقل.

ويحتسب مقدار الدعم الكامل في حساب المواطن كالتالي:

1ـ المستفيد الأساسي 100 بالمئة من استحقاق الفرد.

2ـ أي تابع 18 عاماً فأكثر 50 بالمئة من استحقاق الفرد.

3ـ أي تابع أقل من 18 عاماً 30 بالمئة من استحقاق الفرد. على أن يكون الاستحقاق الأدنى للجميع 300 ريال شهرياً، فيما يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري، وفي حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء يصبح الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل.

كما أكد التعميم على أن يتم احتساب مقدار الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة ليكون 5 بالمئة من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس على مجموعة الأغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة السلع الانتقائية من خلال المعادلة التالية "معدل إنفاق الأسرة على مجموعة الأغذية والمشروبات (مضروباً في) نسبة ضريبة القيمة المضافة".

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