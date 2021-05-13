تراند اليوم : نزلت الآن :: نتيجه تنسيق رياض اطفال القاهره 2018 المدارس التجريبية حسب الاسم

نزلت الان رسميا كافة نتائج رياض الاطفال 2018 محافظة القاهرة نتيجة الكي جي للمدارس التجريبية في عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2018.

فقد اعلنت رسميا نتائج المرحلة الاولى لتنسيق رياض الاطفال في المدارس التجريبية الكي جي برقم الملف عبر موقع وزارة التعليم في محافظة القاهرة ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالتسجيل في رياض الاطفال محافظة القاهرة.

فقد صرحت فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات بالقاهرة، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

تشمل محافظة القاهرة التعليمية عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2018.

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