تراند اليوم : بعد قمة هلسنكي ترامب يتراجع ويجدد ثقته بالمخابرات الأميركية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ثقته الكبيرة" بأجهزة الاستخبارات الأميركية، مع أنه كان رفض بعيد لقائه فلاديمير بوتن إدانة موسكو لتدخلها

في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو الأمر الذي أكدته هذه الاستخبارات.

وكتب ترامب في تغريدة "كما قلت اليوم ومرارا قبل ذلك، لدي ثقة كبيرة بعناصري في أجهزة الاستخبارات. إلا أنني، ومع ذلك، علي أيضا أن أدرك

أنه لبناء مستقبل أفضل لا يمكننا على الدوام الاكتفاء بالتطلع إلى الماضي، وعلينا أن نتفق باعتبارنا الدولتين النوويتين الأكبر عالميا".

وكان ترامب قال عقب اجتماعه مع بوتن في هلسنكي إنه لا يرى ما يدعوه لتصديق أجهزة المخابرات الأميركية بدلا من الثقة في زعيم الكرملين

بشأن مسألة ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته في الفوز بانتخابات عام 2016.

وكان مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس دافع في وقت سابق عن الاستنتاجات "الواضحة" لأجهزته حول حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وحول "المساعي المتواصلة" التي تقوم بها روسيا لـ"ضرب" الديموقراطية الأميركية.

وقال في بيان "كنا واضحين في تقييمنا للتدخل الروسي في انتخابات 2016 وجهود (روسيا) لتقويض ديموقراطيتنا، وسنواصل تقديم معلومات استخبارية دقيقة وموضوعية لدعم أمننا القومي".