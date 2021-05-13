تراند اليوم : استخراج نتيجة كلية التجارة جامعة الاسكندرية 2018 فرقة الاولى وثانية وثالثة ورابعة انتساب مباشرة عبر الموقع الرسمي

الف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، الان تعرف على كافة نتائج الامتحانات كلية التجارة في جامعة الاسكندرية للعام 2018 لجميع الطلاب والطالبات المنتسبين الى جامعة الاسكندرية حسب الاسم ورقم الطالب الاكاديمي.

فقد أعلنت جامعة دمشق نتائج الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الثاني من العام 2018، رسميا لجميع المتقدمين من في جامعة الاسكندرية، قبل قليل عبر موقع الالكتروني للجامعة، والخاصة بكلية التجارة.

فقد أكد مدير الجامعة، أن نتائج هذا العام ظهرت لجميع الطلاب المنتسبين للجامعة والذين تمكنوا من اتمام كافة الامتحانات للفصل الدراسي الثاني من العام 2018،لجميع التخصصات كلية التجارة، منوهاً إلى أن جميع النتائج الطلاب هذا العام أفضل من الأعوام السابقة.

هذا ويبحث الكثير من طلاب الجامعة، عن رابط المباشر لفحص نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجامعة الاسكندرية، والتي يقوم "الخليج 365" بنشرها لكم من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج كاملة.