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تراند اليوم : معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم nategtk نتيجة الثانوية العامة2018 علمي وادبي الان تحميل وزارة التربية والتعليم المصرية

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يمكنكم التعرف على جميع اسماء الناجحين والناجحيات في الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية كاملة لجميع المحافظات مباشرة من المواقع الرسمية المخصصة لعرض نتائج الثانوية العامة 2018 حسب الاسم وحسب رقم الجلوس.

فقد أعلنت رسميا كافة نتائج امتحانات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية للعام 2018 لجميع الطلاب والطالبات قديم وحديث عبر موقع الوزارة وعدد من المواقع الاخبارية الاخرى.

يمكنكم اعزائنا الطلاب والطالبات الاستعلم عن نتيجتك بالثانوية العامة المصرية حسب الاسم ورقم الجلوس فقط، من خلال روابط الفحص المباشر لنتيجة الثانوية العامة 2018 مصر ، من خلال موقع بوابة الثانوية العامة ، عبر الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا.

رابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا

يمكنكم الاستعلام فورا على نتائج الثانوية العامة في مصر للعام 2018 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة،والدخول من هنا. ، ورابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا فور الاعلان عنها رسميا.

رابط نتيجة الثانوية عبر موقع موقع وطن

 

موقع مبتدا

www.mobtada.com 

موقع نتائج الامتحانات 
https://www.nataeeg.com/2018/07/Thanwya.natiga2018.html
موقع ( فيتو )
http://natiga.vetogate.com/
موقع ( اليوم السابع )
http://natega.youm7.com/
موقع ( الوزارة )
http://natega.emis.gov.eg

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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