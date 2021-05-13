تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2018 اليوم السابع 2019 (tansik)مكتب تنسيق القبول بالجامعات "بوابة الحكومة الالكترونية"

بدأت اليوم المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات المصرية للطلاب الثانوية العامة في مصر ، حيث نضعكم اليوم بمعدلات تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة لجميع الجامعات المصرية ومعدلات القبول في كليات الاداب والرياضة والعلوم حصريا خلال تغطية مباشرة لتنسيق الجامعات في مصر كاملة.

تنسيق 2018

فقد وحددت وزارة التربية والتعليم المصرية الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

فتحت معامل التنسيق بجامعات القاهرة وعين وشمس وحلوان، اليوم الاثنين، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم مجانا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، إما من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأضافت، أنه يجري فتح المعامل المتاحة بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وللاطلاع على خريطة مكاتب التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق يستمر على مدار 24 ساعة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات،https://tansik.egypt.gov.eg/application/، طوال أيام المرحلة.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

المرحلة الاولى للتنسيق :-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو، حتى يوم الجمعة الموافق 20 يوليو.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، إنه يجري تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت، طبقًا لشرائح المجموع اليومي، كالتالي:

أ- المجموعة العلمية (شعبة العلوم):​

ب – المجموعة العلمية(الشعبة الهندسية):

ج- المجموعة الأدبية:

إحصائيات حول نتيجة الثانوية هذا العام

توقعات تنسيق شعبة علمي علوم:-

أكد المصدر أن تنسيق هذا العام سيشهد ارتفاع في الحدود الدنيا للجامعات، وذلك بواقع ٣ درجات على أن تتراوح الحدود الدنيا لكلية الطب عند ٤٠٣ درجة أي بنسبة ٩٨.٣٪ .

وذلك في نفس الوقت الذي سيكون فيه القبول لكليات الصيدلة ٣٩٧ درجة أي بنسبة ٩٦.٨٪ ، أما عن كلية طب الأسنان ستكون ب ٤٠١.٥ درجة أي بنسبة ٩٧.٩٪ ، أما عن القبول بكلية الطب البيطري عند ٣٩٢.٥ درجة وذلك بنسبة ٩٥.٧٪.

توقعات تنسيق شعبة علمي رياضة:-

وبالنسبة لشعبة علمي رياضة، تؤكد جميع المصادر أن نسبة الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة ستكون بواقع ٩٢.٩٪ ، وبذلك سيكون بارتفاع ٥ درجات كاملة عن العام الماضي والذي دخلت فيه كليات الهندسة ضمن المرحلة الثانية من التنسيق.

توقعات تنسيق الشعبة الأدبية:-

أما عن الشعبة الأدبية، من المتوقع أيضا ارتفاع نسبة القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى ٣٩٥.٥ درجة أي بنسبة ٩٦.٥٪ ، أما كلية الإعلام سيكون القبول بها بنسبة ٩٣.٤٪ ، وكلية الألسن من المتوقع القبول بها بنسبة ٩٢.٦٪، وكلية الآثار بنسبة ٨٨.٦٪ ، أما عن كلية الفنون الجميلة ستكون بنسبة ٨٣.٢٪.

وبذلك هذه هي أولي توقعات مرحلة التنسيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وسنوافيكم بالتطورات والمستجدات عقب الإعلان الرسمي عن التنسيق النهائي للمرحلة الأولي.

تنسيق الثانوية العامة 2019 بجميع المحافظات