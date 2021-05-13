تراند اليوم : اجتماع في قصر قرطاج لبحث الأزمة السياسية في تونس

عقد كبار المسؤولين الحكوميين في تونس وقادة النقابات والأحزاب اجتماعا في قصر قرطاج غداة اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي استقالة رئيس الحكومة.

ويتزامن الاجتماع مع أزمة سياسية ودعوات من حزب "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل لاستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب

الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وكشفت رئاسة الجمهورية في بيان أن الاجتماع خصص لبحث "السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف

السياسية لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا للوطن".

وقد صرح قائد السبسي في حوار بثته قناة خاصة وأثار جدلا أن أمام رئيس الحكومة الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة إذا استمرت الأزمة

السياسية.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي عينه السبسي في 2016 قد اتهم في مايو نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات

الدولة التي تأثرت بذلك.

وتطالب أحزاب سياسية عدد في تونس منذ ثلاثة أشهر بينها جناح في حزب "نداء تونس" بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس و"الاتحاد العام

التونسي للشغل"، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.