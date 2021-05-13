تراند اليوم : موعد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2018 جدول امتحانات الثانوية العامة 2018 الدور الثاني علمي وادبي "مصر"

يتسائل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية عن موعد امتحانات الدور الثاني لاختبارات الثانوية العامة للعام 2018 علمي وادبي ، حيث ننشر لكم اليوم الموعد والجدول الرسمي والمعتمد لامتحانات الدور الثاني.

فقد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة بمصر للعام الدراسي الحالي 2017 /2018، وذلك لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين.

وبحسب بيان صحفي، أمس الأحد، أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أغسطس، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس.

طالع جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2018 مصر عبر الرابط التالي