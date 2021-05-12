تراند اليوم : تعرف على 13علامة تدل على أنك أذكى من المعدل

لندن / المشرق / وكالات

أظهرت نتائج أبحاث علمية على مدار سنوات كثيرة أن ثمة مؤشرات تدل على ذكاء المرء. وهذه المؤشرات يمكن أن تساعد على تقييم الشخص الذي أمامكم من دون اللجوء إلى امتحانات الذكاء التقليدية مثل: امتحانات نسبة الذكاء (I.Q). ومنها مثلا تعلم الموسيقى في الصغر، النحافة، وجود قط في العائلة وبعد.

يبدو الأمر مفاجئا، فما العلاقة بين النحافة والذكاء؟ الجواب أن هنالك أبحاثا قياسية لنسبة الذكاء أظهرت وجود علاقة كهذه. والتفسير العملي هو أن الأشخاص الأذكياء عادة يعملون في أماكن أفضل ويعتنون بصحتهم أكثر.

إليكم القائمة الكاملة كما ظهرت على موقع "الإنديبندينت":

1. درست العزف على الموسيقى في الصغر

2. أنت الولد أو البنت البكر في العائلة

3. أنت نحيف ورشيق الجسم

4. تمتلك في البيت قطة

5. تم إرضاعك في الطفولة

6. أنت مضحك

7. أنت طويل القامة

8. تقلق كثيرا

9. تنتمي إلى حزب ليبرالي

10. تشرب الكحول

11. تتناول المخدرات الخفيفة

12. أنت يساري اليد

13. تعلمت القراءة في وقت مبكر

انتهى

المصدر : موقع "الإنديبندينت"