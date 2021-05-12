تراند اليوم : الصيام يستطيع مكافحة الكبد الدهني

الخليج 365-وكالات:

أكدت دراسة علمية حديثة أهمية الصوم في صحة وسلامة البدن، مشيرة إلى أن الحرمان من الطعام خلال ساعات اليوم، ينتج بروتيناً معيناً ينظم عملية التمثيل الغذائي في الكبد ويقلّل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

ورغم أن المسلمين في العالم لا يحتاجون إلى إثباتات طبية على أهمية التشريعات السماوية لصحة وسلامة الإنسان، إلا أن الغرب لا يزال يجري دراسات تدور أحياناً حول بعض الأمور الدينية، كالصيام، والحجاب، والصلاة، وأوقات الصلاة وغيرها، وكلها تؤكد إعجاز ما جاء به نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام.

وأوضح فريق من الباحثين الألمان أن السمنة واحدة من المشاكل الطبية الخطيرة التي يواجهها المجتمع، ويترتب عليها ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2، ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الصحة.

ولتأكيد نتائج الدراسة: بحث العلماء الاختلافات الجينية في نشاط خلايا الكبد عند الصيام، ووجدوا أن هناك بروتينا معينا يسمى "GADD45"، ترتفع مستوياته بشكل ملحوظ خلال الصيام.

وأظهرت الدراسة أن بروتين "GADD45" مسؤول عن التحكم في امتصاص الأحماض الدهنية في الكبد، موضحة أن الأشخاص الذين لا يمتلكون هذا الجين أكثر عرضة لتطوير مرض الكبد الدهني.

وأشار الباحثون إلى أن مستويات بروتين "GADD45" تنخفض عند زيادة تراكم الدهون في الكبد وارتفاع مستوى السكر في الدم، بينما يحفز الصيام خلايا الكبد على إنتاج "GADD45"، الذى ينظم عملية الأيض "التمثيل الغذائي، لافتين إلى أن الصيام قد يستخدم مستقبلاً ضمن استراتيجية جديدة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون المتراكمة بالكبد.