تراند اليوم : تعرف على مفاجأت باب الحارة في الجزء الجديد

دبي / المشرق / وكالات

سيتفاجأ عشاق المسلسل السوري ذائع الصيت “باب الحارة” بعملٍ مغايرٍ تماماً في الجزء الثامن، بعدما أدى تغيّر الكاتب والجهة المنتجة إلى تغييرات كبيرة في مجريات الأحداث.

العمل الذي أوكلت مهمة كتابته لسليمان عبد العزيز سيتناول على المستوى السياسي ما أسماهُ القائمون عليه بـ “تداعيات سلخ لواء الإسكندورن (إقليم هاتاي التركي)” من سورية في العام 1939، “الأرض التي اقتطعتها فرنسا من شمال غربي سورية، ومنحتها لتركيا” وفقاً لمخرج العمل بسام الملا.

كما ستدخل كاميرا “باب الحارة” لأوّل مرّة إلى مبنى جامعة دمشق التاريخي، حيث سيتم تصوير بعض المشاهد هناك، ما يعكس بحسب الملّا، رؤيةً فكريةً جديدةً للعمل، ترصد التطور الاجتماعي للعاصمة دمشق، والحركة النسائية باتجاه التعلم، وبدايات مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

النمس يعيش قصة حب

أما النمس، فسيعيش قصّة حب مع طالبته في المعهد عيشة، التي تؤدي دورها الممثلة إيناس زريق بناءاً على ترشيحٍ من مصطفى الخاني الذي درسها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفقاً لما أكده موقع “بوسطة”.

ورغم أنّ النمس لا يتوقف عن مشاكساته، فإن مسار الأحداث سيقربّ بينه وبين أبو عصام (عبّاس النوري)، حيث يكشفان مخططاً لتهريب الآثار، ويتعاونان من أجل الإيقاع بالمتورطين.

زوجة العكيد في منزل مستقل

أما خيرية الزوجة الثانية للعكيد معتز التي ستؤدي دورها في هذا الجزء عهد ديب، فتنتقل للعيش في منزل مستقل عن عائلة أبو عصام مع زوجها وضرتها سارة (كندة حنا)، وتشهد أحداث العمل تطوراً غريباً يطرأ على علاقتها معهما، إضافة إلى حدث مفاجئ يغير مسار العائلة ككل.

وعلى ما يبدو فإن مخرج العمل قامَ بنقل “العكيد” خارج بيت أبو عصام للتقليل من مشاهد ظهوره، كون العكيد معتز الذي كان يجسّد شخصيته وائل شرف لن يكون حاضراً في هذا الجزء بعد أن اتهمهُ المخرج بطلب مبلغ خيالي ونسيان فضل “باب الحارة” عليه، وهو ما أثار سجالاً بين العكيد والمخرج انتهى باستبداله بممثل آخر.

ويغيب الممثل السوري أيمن زيدان عن المسلسل أيضاً، وسيحل بديلاً عنه بدور أبو ظافر أسعد فضّة.

حارس شخصي لأبو بدر!

ومن بين الممثلين الجدد، انضم الفنان السوري زيد الظريف إلى أسرة مسلسل “باب الحارة” بشخصية جديدة، حيث يلعب دور اللحّام جبل، وهو رجل عصبي عنيف، غريب الأطوار، يفرض سطوته على شقيقته.

وكشف الظريف سراً من أسرار الجزء الجديد لـ “باب الحارة” مرتبط بتطوّر شخصيته في العمل، فجبل سيغيّر مهنته ويتحول إلى حارس شخصي لأبو بدر بعد تحولٍ جذري يطرأ على حياة الأخير!

أوكلت مهمة إخراج العمل هذا العام لناجي طعمي الذي صوّر معظم مشاهده بإشراف بسام الملا، ويدخل على خط أحداث الجزء الثامن كل من: سلاف فواخرجي، وفادي صبيح، ونادين تحسين بيك، وزيناتي قدسية، وزيد الظريف، ومصطفى المصطفى، وإيناس زريق.