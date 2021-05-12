تراند اليوم : ماذا يحدث في معدتك لو تناولت قرص الدواء دون ماء

وكالات - مشرق نيوز

كثيرون منا يشربون أقراص الدواء من دون ماء، من دون معرفة مخاطر هذا الأمر على المعدة.

فالمياه السائلة هي أكثر العوامل التي تعمل على تخفيف ضرر الكثير من الأدوية، وهي تساعد على انزلاق الأقراص الدوائية بمختلف أشكالها من الفم إلى المريء فالمعدة، دون احتكاكات أو تركيز دوائي قد تضر بصحة المريء ووصولاً إلى المعدة.

وعدم الاستعانة بالمياه في ابتلاع الأقراص الدوائية، يؤدي إلى التهاب جدار المعدة بشدة، والتركيز الدوائي بها قد يسبب الشعور بالحموضة والحرقان، والقرح، فضلاً عن مشكلات مرضية بالمريء، وبالحمض المعوي باختلاف نوعه، وتدريجيًا وبالإصرار على هذه العادة تصبح المعدة عرضة للقرح، والالتهاب الدائم.